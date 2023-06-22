Канте опубликовал прощальное письмо для фанатов «Челси»
Полузащитник «Аль-Иттихада» Н’Голо Канте попрощался с фанатами «Челси» после своего ухода из лондонского клуба на правах свободного агента.
Полузащитник «Аль-Иттихада» Н’Голо Канте попрощался с фанатами «Челси» после своего ухода из лондонского клуба на правах свободного агента.
«Прощай, “Челси”! Пришло время открыть новую главу в моей карьере. Однако сперва я хочу поблагодарить великую и замечательную семью “Челси”.
Болельщики, игроки, директора, тренеры, медицинский персонал — все, кто поддерживал меня на протяжении последних семи сезонов в этом легендарном клубе — спасибо вам! Так много приятных воспоминаний, так много побед и титулов, завоеванных вместе с вами. Благодарю вас от всего сердца. Знайте, я никогда вас не забуду», — написал Канте в социальных сетях.
Напомним, французский хавбек выступал за «Челси» с 2016 год. С лондонским клубом Канте завоевал шесть трофеев. Ранее форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема поприветствовал своего соотечественника в новой команде.