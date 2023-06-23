У «Челси» появился французский фарм-клуб

Консорциум BlueCo, который приобрёл «Челси» в прошлом году, достиг соглашения о том, чтобы стать акционерами французского клуба «Расинг Страсбур».

Соглашение предполагает серьёзные инвестиции от BlueCo в академию и первые команды «Страсбура». Президентом клуба останется Марк Келлер, который руководил французской командой с 2012 года.

Под руководством Келлера «Страсбур» добрался от третьего по силе дивизиона Франции до Лиги 1. Последние 6 сезонов клуб держится в высшей лиге своей страны, а в 2019-м году «Страсбур» выиграл Кубок французской лиги. В сезоне 22/23 клуб финишировал на 15 месте в Лиге 1.

Марк Келлер выпустил особое заявление по поводу достигнутого соглашения. «Это важный день для “Расинг Страсбург”. Мы с партнёрами-акционерами думали об этом последние два года», — говорится в заявлении Келлер.

«Мы построили клуб, который является оптимальным на всех уровнях и прозрачно управляемым. Хотя у нас не было финансовых сложностей, мы знали, что упёрлись в потолок наших возможностей. Мы хотим продолжать продвигать “Расинг” вперёд и выводить команду на новый уровень. Для этого нам обязательно нужна прочная структура, способная поддержать наши амбиции», — добавил президент клуба.

Детали сделки не разглашаются, но издание The Guardian сообщает, что консорциум будет владеть почти 100% акций, заплатив 75 миллионов евро.

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Британский клуб также выпустил специальное сообщение, в котором немного приоткрываются детали:

«BlueCo планирует внести активный вклад в развитие модели, реализованной Марком Келлером. Во-первых, в финансовом плане, мы предоставим капитал, который позволит инвестировать в мужские и женские команды, академию и всю структуру клуба».

Кроме того, очевидным преимуществом для лондонской команды является возможность отправлять игроков в аренду во французский чемпионат.

Тодд Боули

В прошлом году лондонский «Челси» был приобретен инвестиционной группой во главе с Тоддом Боули. Это произошло после того, как Роман Абрамович был вынужден продать клуб Премьер-лиги, которым россиянин владел 19 лет.