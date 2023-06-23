Агент Кокорина: Александр начнет сборы с «Фиорентиной»

«Александр сейчас возвращается в “Фиорентину”. Он начнет сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет. Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию», — сказал Бердышев «СЭ».