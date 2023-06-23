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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Марсель» объявил о назначении Марселино главным тренером

Испанский тренер Марселино Тораль стал новым наставником «Марселя».

МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба. Ранее сообщалось, что контракт будет подписан на два года.

Работа в марсельском клубе станет первой для испанца за пределами родной страны. Предыдущим местом работы Тораля был «Атлетик» из Бильбао. Он проработал там с января 2021 до лета 2022 года. Наставник помог баскской команде дойти до финала Кубка Испании в сезоне-2020/2021. Ранее он тренировал «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».

В минувшем сезоне «Марсель» тренировал хорватский специалист Игор Тудор. Несмотря на хороший сезон (третье место в чемпионате Франции), Тудор решил уйти, чувствуя излишнюю усталость и беспокойство при работе в таком клубе.

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