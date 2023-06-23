«Аль-Хиляль» объявил о подписании Рубена Невеша

За английский «Вулверхэмптон» Рубен Невеш играл с 2017 года. К «волкам» португалец присоединился из «Порту». В португальской команде хавбек был самым молодым капитаном в истории. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. До окончания контракта игрока с «Вулверхэмптоном» оставался один год.