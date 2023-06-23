Аспиликуэта договорился с «Интером» об условиях контракта

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Сообщается, что соглашение будет подписано на два года. Контракт Аспиликуэты с «Челси» действовал до 2024 года. Несмотря на это, лондонский клуб позволит Сесару уйти. Отмечается, что между игроком и клубом всегда были уважительные отношения.