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23 июня, источник: Чемпионат.com

Аспиликуэта договорился с «Интером» об условиях контракта

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта достиг договорённости с «Интером».

Челси
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Источник: AP 2022

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Сообщается, что соглашение будет подписано на два года. Контракт Аспиликуэты с «Челси» действовал до 2024 года. Несмотря на это, лондонский клуб позволит Сесару уйти. Отмечается, что между игроком и клубом всегда были уважительные отношения.

Аспиликуэта выступал за «Челси» с 2012 года. В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.

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