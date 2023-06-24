Испанские тренеры захватили АПЛ. Второй сезон подряд их будет больше всего в лиге

Новым главным тренером «Борнмута» на днях стал Андони Ираола, который сменил на этом посту Гэри О’Нила. 40-летний баск — один из самых талантливых испанских тренеров новой волны, который здорово проявил себя в «Райо Вальекано»: поднял клуб из пригорода Мадрида в примеру и занимал там с ним 12-е и 11-е места, обладая одними из самых скромных составов и бюджетов в лиге. Более того, «Райо» добивался результата не в «автобусном» стиле, а показывая динамичный агрессивный футбол — по показателю PPDA (интенсивность прессинга) команда дважды подряд занимала третье место.

В принципе, это вполне рядовая новость, если только вы не следите внимательно за АПЛ или не являетесь болельщиком «Борнмута». Однако факт назначения Ираолы обращает на себя внимание по другой причине — он фиксирует, как кажется, довольно важный и любопытный тренд: баск, который провел более 500 матчей за «Атлетик» из Бильбао, стал уже пятым испанским тренером в премьер-лиге. Другими словами, четверть (!) всех клубов АПЛ возглавляют представители этой страны.

Напомним, что помимо Ираолы это Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Хулен Лопетеги («Вулверхэмптон»). А ведь в Бирмингем к Эмери подъехал еще и легендарный спортивный директор Рамон Мончи из «Севильи». В принципе, вполне можно говорить об испанском нашествии.

Андони Ираола | Источник: AFP 2022

У каждого из них свой путь и своя история, а Ираоле еще только предстоит показать себя, но испанцев в Англии объединяет одно важное обстоятельство: по итогам сезона-2022/23 все они успешны. Разумеется, в будущем все может измениться, но сейчас:

— Лопетеги принял «Вулвз» после паузы на ЧМ-2022, когда команда шла на последнем месте, но в итоге поднял команду на 13-е место;

— Эмери возглавил находившуюся после отставки Стивена Джеррарда в разобранном состоянии «Астон Виллу» и вывел любимую команду принца Уильяма в еврокубки (7-е место и Лига конференций);

— Артета не довел «Арсенал» до титула, но прогресс «канониров» под его руководством очевиден;

— Гвардиола. «Сити». Требл и команда-династия.

Справедливости ради нужно сказать, что был еще Рубен Сельес, который заканчивал сезон с вылетевшим «Саутгемптоном», но там команда вошла в пике еще до него, а сам он был третьим тренером «святых» за полгода. Так что и нынешние пять испанцев — это не рекорд, а лишь повторение прошлогоднего достижения. Впрочем, шанс еще есть, поскольку по-прежнему вакантен пост в «Кристал Пэлас». Но в любом случае, если не произойдет чего-то непредвиденного, испанских тренеров на старте сезона-2023/24 точно будет больше, чем английских.

Национальное представительство тренеров в АПЛ в сезоне–2023/24 Страна Количество Тренер Испания 5 Пеп Гвардиола («МС»)

Микель Артета («Арсенал»)

Унаи Эмери («Астон Вилла»)

Хулен Лопетеги («Вулверхэмптон»)

Андони Ираола («Борнмут»)

Англия 3 Эдди Хау («Ньюкасл»)

Шон Дайч («Эвертон»)

Пол Хеккинботэм («Шеффилд Юнайтед»)

Уэльс 2 Стив Купер («Ноттингем Форест»)

Роб Эдвардс («Лутон»)

Дания

Италия

Бельгия

Аргентина

Португалия

Германия

Нидерланды

Австралия

Шотландия

1 Томас Франк («Брентфорд»)

Роберто Де Дзерби («Брайтон»)

Венсан Компани («Бернли»)

Маурисио Почеттино («Челси»)

Марку Силва («Фулхэм»)

Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»)

Анте Постекоглу («Тоттенхэм»)

​​​​​​​Дэвид Мойес («Вест Хэм»)



Итак, зафиксируем: второй сезон подряд в АПЛ количественно будут доминировать испанские тренеры, и пока их работа была успешной.

По идее, дальше нужно много рассуждать про самобытную испанскую тренерскую школу и причины ее востребованности, но никакого отношения к реальности это не имеет. Гвардиола приехал в Англию семь лет назад уже в статусе суперзвезды и футбольного гуру. Артета почти всю игровую карьеру провел в АПЛ и тренировать начинал там же, будучи одним из помощников Пепа в «Сити». У Лопетеги просто правильный агент — он клиент компании Жорже Мендеша, который де-факто контролирует «Вулверхэмптон», собирая туда всех своих подопечных. То есть абсолютно разные истории.

Более того, если чуть отмотать назад, то два года назад, в сезоне-2021/22, в АПЛ доминировали немцы. Тогда в премьер-лиге одновременно работали Юрген Клопп, Томас Тухель, Ральф Рангник плюс австриец Ральф Хазенхюттль, являющийся тренерским продуктом системы «Ред Булл». Сейчас из них остался один Клопп. Еще годом ранее сезон-2020/21 заканчивало девять англичан — небывалая востребованность для местных специалистов. А вот ковидный чемпионат-2019/20, как и сейчас, был вполне себе пиренейским: его начинали Гвардиола, Эмери в «Арсенале» (по ходу сезона пришел Артета) и Хави Грасия в «Уотфорде» (по ходу сезона пришел Кике Санчес Флорес), плюс в какой-то момент одновременно работали три португальца — Нуну («Вулверхэмптон»), Жозе Моуринью («Тоттенхэм») и Марку Силва («Эвертон»).

То есть, как видим, никакой системы и долгосрочных трендов. И не будет ничего удивительного, если к концу будущего сезона из испанцев останется только Гвардиола.

Хосеп Гвардиола | Источник: AFP 2022

Но при всем при этом нынешняя ситуация во многом уникальна, потому что за последние 15 лет одновременно больше трех тренеров из одной страны (не считая англичан, разумеется) в АПЛ работало считаное число раз. Про прошлый год с пятью испанцами уже говорилось, а, кроме этого, были еще:

— 4 испанца в сезоне-2018/19 — Гвардиола, Эмери, Грасия и Рафа Бенитес;

— 6 шотландцев в сезоне-2011/12 — Алекс Фергюсон, Дэвид Мойес, Кенни Далглиш, Алекс Маклиш, Пол Ламберт и Стив Кин;

— 4 шотландца в сезоне-2010/11 — Фергюсон, Мойес, Далглиш и Маклиш.

Но шотландцев все же вполне можно считать продуктом британской тренерской школы. И если исключить их, то получится, что у испанцев правда есть какая-то магия, позволяющая им быть столь востребованными в Англии.