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14:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Левандовски заявила о намерении выступать в ММА

Жена польского форварда «Барселоны» Роберта Левандовски Анна заявила о намерении выступать в смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщает RMC Sport.

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Источник: AP 2022

Левандовски рассказала, что уже встречалась по этому поводу с владельцем Польской организации смешанных единоборств (KSW). «Он сказал мне, что подготовка займет два года», — заявила она. Анна добавила, что ее воодушевила эта встреча, однако она хочет посоветоваться с супругом, прежде чем принять предложение о выступлении в организации.

Левандовски пополнил состав «Барселоны» в 2022 году. Ранее он играл за «Боруссию» и «Баварию», вместе с которыми стал десятикратным чемпионом Германии. С мюнхенским клубом поляк также выиграл Лигу чемпионов.

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