Жена Левандовски заявила о намерении выступать в ММА

Левандовски рассказала, что уже встречалась по этому поводу с владельцем Польской организации смешанных единоборств (KSW). «Он сказал мне, что подготовка займет два года», — заявила она. Анна добавила, что ее воодушевила эта встреча, однако она хочет посоветоваться с супругом, прежде чем принять предложение о выступлении в организации.