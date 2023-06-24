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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
17:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» заменил Бензема 33-летним нападающим из команды, вылетевшей из ла лиги. Чем Анчелотти и Переса так привлек Хоселу

Ветеран круче, чем кажется на первый взгляд.

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Источник: Reuters

В декабре 2022-го Луис де ла Фуэнте сменил на посту главного тренера сборной Испании Луиса Энрике. Новый коуч нацелился на омоложение состава, но обратил внимание и на возрастных футболистов. При нем в «Красной фурии» расцвел самый возрастной дебютант в истории — 32-летний (на тот момент) страйкер «Эспаньола» Хоселу.

За четыре матча в сборной испанец отметился тремя голами и подарил команде финал Лиги наций — ветеран выпорхнул на замену в конце полуфинального матча с Италией и уже через четыре минуты вонзил победный мяч. «Рад, что мы вышли в финал и получили право побороться за трофей», — оценил перформанс сам Хоселу.

В финале турнира форвард вновь вышел на поле во втором тайме и реализовал пенальти в послематчевой серии — хладнокровный ветеран первым из испанцев подошел к точке. Несмотря на отсутствие на групповом этапе Лиги наций, Хоселу сыграл важную роль в триумфе «Красной фурии» и всего за четыре игры в составе национальной команды выиграл трофей.

Карьера 33-летнего нападающего стремительно раскрутилась в последние месяцы: после дебюта за сборную им заинтересовался «Реал». «Бланкос» на год арендовали Хоселу из погрузившегося в сегунду «Эспаньола» — в контракте страйкера присутствовал пункт, позволяющий ему бесплатно слинять в годичную аренду в случае вылета «попугаев».

Интерес сливочных к непопсовому форварду выглядел необычно, даже несмотря на его звание третьего бомбардира ла лиги в прошедшем сезоне (16 голов). Особенно после попыток договориться с куда более звездными Килианом Мбаппе и Харри Кейном. Но Хоселу в любом случае пригодится «Реалу».

Источник: Reuters

В чем сильные стороны Хоселу?

«Мне нравятся те, кто забивает голы», — так тренер «Реала» Карло Анчелотти выделил необходимые черты для нового нападающего. Хоселу отвечает этому критерию: в прошедшем сезоне ла лиги он финишировал третьим в гонке бомбардиров (16 мячей), больше него наколотили только Роберт Левандовски (23) и Карим Бензема (19). В эффективности (по голам на 90 минут среди игроков минимум с шестью мячами) ветеран тоже уступил лишь снайперам «Реала и “Барселоны” — за один тур у него набиралось в среднем 0,47 мяча, то есть в среднем гол за две игры. Неплохо для форварда команды, вылетевшей из ла лиги.

При этом качество партнеров Хоселу было хуже, чем у большинства страйкеров элитного испанского дивизиона. Дешевле, чем у «попугаев», оказались ростеры всего шести команд. Пока другие элитные форварды чемпионата разбирали еврокубковые квоты, испанец буксировал «Эспаньол» из зоны вылета.

Ветеран очень четко действует в завершении: в прошедшем сезоне он реализовал почти каждый второй удар в створ — оформил 16 голов из 33 попаданий в рамку. «У него может быть один шанс, и он попадает сразу. Это то, что должны делать завершители», — оценил футболиста тренер сборной.

Такой игровой всплеск в исполнении Хоселу не стал неожиданностью. Нападающий четыре сезона подряд забивал в чемпионате минимум 11 мячей, а в последних трех кампаниях его результативность росла — 11, 14 и 16 голов соответственно. Так много испанец не забивал никогда в жизни: до ярких выступлений в отметку в 10 результативных выстрелов за сезон в чемпионате.

Четкая игра в завершении — не единственная сильная сторона разностороннего испанца. В «Эспаньоле» Хоселу с ростом 192 см использовали как столба: он входит в 7% лучших нападающих Европы по выигранным воздушным единоборствам (5,24 за игру) — таких показателей нет даже у Артема Дзюбы. Также форвард полезен у своих ворот — оформлял 1,29 выноса из штрафной (входит в 9% лучших нападающих Европы).

Сдерживать соперников Хоселу способен и на чужой половине поля: он один из наиболее прессингующих форвардов Испании. В среднем за матч он отрабатывал на 0,75 блокировки и 0,24 перехвата, что превосходит средние показатели даже топ-нападающих — например, у Бензема в сезоне-2022/23 набиралось лишь 0,06 перехвата за игру.

Габаритный страйкер, приносящий пользу на стандартах у своих ворот и грамотно отрабатывающий в прессинге, — не самый уникальный набор качеств. Но у Хоселу есть еще одна сильная сторона, которая сделала его привлекательным для «Реала» наравне с более раскрученными нападающими. Испанец полезен в подыгрыше: выдает 1,99 продвигающих паса (передачи вперед на расстояние от 5 или от 9 метров в зависимости от дистанции до ворот) в среднем за матч и входит в 40% наиболее пасующих форвардов Европы.

Источник: Reuters

Он сможет заменить Бензема?

4 июня Карим Бензема разрушил надежды болельщиков «Реала» — кумир и действующий обладатель «Золотого мяча» договорился с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии, где будет зарабатывать на роскошную старость. Вместе с ним Мадрид покинет другой форвард Мариано Диас, у которого 30 июня закончится контракт.

«Бланкос» лишились всех форвардов и забрали Хоселу из провального «Эспаньола». Нападающий находится в лучшей форме в карьере и точно заслужил избежать рубок в сегунде. Футболист подойдет на пустующее место центрального нападающего в «Реале»: он адаптирован под ла лигу, показывает в ней лучшую результативность в карьере, которая росла на протяжении трех лет даже при не самых скилловых партнерах.

Сам Хоселу явно воодушевлен возможностью вернуться на «Сантьяго Бернабеу»: он воспитанник «бланкос» и дебютировал за команду еще при Жозе Моуринью в сезоне-2010/11. «Надеюсь, что в будущем нас ждут большие дела, но сейчас я сосредоточен на национальной сборной и пытаюсь выиграть Лигу наций. Быть связанным с лучшими командами мира всегда позитивно. Я уехал из Мадрида, там у меня остались хорошие друзья, люди, работающие в клубе. Всегда ценно, когда тебя помнят», — говорил нападающий еще до официального трансфера.

Все равно странно, что Анчелотти заменил одного из лучших футболистов мира никогда не игравшим в Лиге чемпионов 33-летним нападающим. Тем более что по многим показателям Бензема сильно превосходит сменщика. Как минимум Карим просто больше забивал: самый результативный сезон Хоселу с 16 голами в ла лиге не дотягивает даже до самой провальной кампании француза за последние пять лет (19 мячей).

Килиан Мбаппе | Источник: Reuters

Вероятно, Хоселу — промежуточный вариант на один год. Летом 2024-го мадридцы наверняка вернутся к давним целям — Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанну. У француза через год истекает контракт с «ПСЖ», который с большим трудом удерживает форварда. В прошлом году от перехода в «Реал» Килиана остановили новый безумный контракт (72 млн евро в год и большие полномочия) и уговоры президента Франции Эммануэля Макрона. Также в 2024 году «бланкос» смогут выкупить Холанна за 150 миллионов евро — такой пункт активируется в контракте норвежца. Сейчас «Ман Сити» вряд ли рассмотрит даже более прибыльное предложение.

Анчелотти говорил, что ему просто нужен забивной нападающий. Хоселу для этого вполне подходит. Вдобавок у него хорошая техника, он видит поле и умеет прессинговать. Неплохой вариант на год до прихода более статусных новичков. Тем более что испанец достался «бланкос» всего за 500 тысяч евро, а условия годичной аренды не вынудят клуб тащить долголетний контракт, как это вышло с Мариано.

Хоселу уже дважды забивал на переполненном «Сантьяго Бернабеу»: в 2011-м молодой нападающий вонзил по мячу в чемпионате и Кубке Испании. Те эмоции навсегда впечатались в сознание бомбардира, который через тяжелый путь провалов в Англии и Германии обрел себя в аутсайдере ла лиги. Испанец заслужил шанс на сезон в «Реале», который может стать самой теплой частью его карьеры.

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