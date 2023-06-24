Мбаппе — Месси: с днём рождения, легенда. Я многому научился у тебя

«С днём рождения, легенда. Желаю всего самого лучшего тебе, твоей семье и друзьям. Спасибо за эти два совместных года в Париже. Я многому научился у тебя как у игрока, партнёра, соперника и человека. Я благодарен за это. Удачи в новых свершениях», — написал Мбаппе в социальной сети.