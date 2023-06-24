Месси стал самым дорогим игроком в возрасте от 36 лет

Второе место в этом рейтинге занимает португальский нападающий Криштиану Роналду — его Transfermarkt оценил в € 15 млн. На третьем месте хорватский полузащитник Лука Модрич (€ 10 млн), четвёртую строчку рейтинга занимает немецкий голкипер Мануэль Нойер, выступающий за мюнхенскую «Баварию» (€ 7 млн), за ним располагается защитник «ПСЖ» Серхио Рамос (€ 6 млн).