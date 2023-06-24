«Барселона» выиграла шесть лиг в разных видах спорта в сезоне-2022/23

Каталонский клуб добился победы в мужской футбольной Ла Лиге, в женском чемпионате Испании по футболу, в мужском чемпионате Испании по баскетболу, в мужском первенстве страны по гандболу, а также испанской Примере по футзалу и чемпионате Испании по хоккею на квадах (роликовых коньках).