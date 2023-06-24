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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:19 (мск), источник: Sport24

«Барселона» выиграла шесть лиг в разных видах спорта в сезоне-2022/23

«Барселона» завоевала шесть чемпионских титулов в различных лигах в сезоне-2022/23.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Каталонский клуб добился победы в мужской футбольной Ла Лиге, в женском чемпионате Испании по футболу, в мужском чемпионате Испании по баскетболу, в мужском первенстве страны по гандболу, а также испанской Примере по футзалу и чемпионате Испании по хоккею на квадах (роликовых коньках).

Как сообщает Sport.es, на счету «Барселоны» теперь 124 чемпионских титула во всех видах спорта в истории.

Мужская футбольная «Барселона» в сезоне-2022/23 также выиграла Суперкубок Испании, а женская завоевала Кубок Испании.

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