«Барселона» выиграла шесть лиг в разных видах спорта в сезоне-2022/23
«Барселона» завоевала шесть чемпионских титулов в различных лигах в сезоне-2022/23.
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Барселона» завоевала шесть чемпионских титулов в различных лигах в сезоне-2022/23.
Каталонский клуб добился победы в мужской футбольной Ла Лиге, в женском чемпионате Испании по футболу, в мужском чемпионате Испании по баскетболу, в мужском первенстве страны по гандболу, а также испанской Примере по футзалу и чемпионате Испании по хоккею на квадах (роликовых коньках).
Как сообщает Sport.es, на счету «Барселоны» теперь 124 чемпионских титула во всех видах спорта в истории.
Мужская футбольная «Барселона» в сезоне-2022/23 также выиграла Суперкубок Испании, а женская завоевала Кубок Испании.