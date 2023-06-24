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21:45 (мск), источник: Sport24

«Аль-Наср» уговаривает Гризманна на переход

По словам журналистов Foot Mercato Санти Ауна и Ханифа Бен Беркана, саудовский клуб «Аль-Наср» рассматривает возможность подписания нападающего «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна.

Атлетико
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Источник: AP 2022

Как сообщается, представители «Аль-Насра» уже встречались с окружением Гризманна в Лондоне, чтобы оценить интерес игрока, и главная задача заключалась в том, чтобы убедить француза на переход.

В контракте Гризманна с «Атлетико» есть пункт об отступных, которые составляют 25 миллионов евро. Победитель чемпионата мира 2018 года забил 15 голов и сделал 17 результативных передач в 38 матчах Ла Лиги в сезоне-2022/23 и, как сообщается, чувствует себя счастливым в Мадриде. Однако «Атлетико» может извлечь выгоду из продажи высокооплачиваемого игрока в связи с некоторыми финансовыми проблемами.

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