«Аль-Наср» уговаривает Гризманна на переход

Как сообщается, представители «Аль-Насра» уже встречались с окружением Гризманна в Лондоне, чтобы оценить интерес игрока, и главная задача заключалась в том, чтобы убедить француза на переход.

В контракте Гризманна с «Атлетико» есть пункт об отступных, которые составляют 25 миллионов евро. Победитель чемпионата мира 2018 года забил 15 голов и сделал 17 результативных передач в 38 матчах Ла Лиги в сезоне-2022/23 и, как сообщается, чувствует себя счастливым в Мадриде. Однако «Атлетико» может извлечь выгоду из продажи высокооплачиваемого игрока в связи с некоторыми финансовыми проблемами.