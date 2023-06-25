Месси: я уже не тот, каким был в «Барселоне»

«Конечно, мне сейчас 35 лет, и я уже не такой игрок, каким был в “Барселоне” несколько лет назад.



Первый год в Париже по различным причинам оказался для меня очень сложным, но в этом сезоне я чувствовал себя гораздо лучше, более расслабленным.



Важную роль сыграл чемпионат мира. То, что он проводился посреди сезона… Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, третьи получили травмы. Это сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды, как и травмы некоторых важных футболистов — например, Неймара.



Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. Это не оправдание, потому что многие играли на ЧМ, но в целом этот турнир повлиял на уровень игры в чемпионате и в Лиге чемпионов. Все вернулись не такими, какими уезжали, пускай и по разным причинам», — цитирует Месси beIN Sport.