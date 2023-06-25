Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси: я уже не тот, каким был в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, недавно ставший футболистом «Интер Майами», рассказал о том, как уровень его игры мог снизиться после перехода в «ПСЖ» из «Барселоны».

Наверх
Источник: AP 2022

«Конечно, мне сейчас 35 лет, и я уже не такой игрок, каким был в “Барселоне” несколько лет назад.

Первый год в Париже по различным причинам оказался для меня очень сложным, но в этом сезоне я чувствовал себя гораздо лучше, более расслабленным.

Важную роль сыграл чемпионат мира. То, что он проводился посреди сезона… Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, третьи получили травмы. Это сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды, как и травмы некоторых важных футболистов — например, Неймара.

Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. Это не оправдание, потому что многие играли на ЧМ, но в целом этот турнир повлиял на уровень игры в чемпионате и в Лиге чемпионов. Все вернулись не такими, какими уезжали, пускай и по разным причинам», — цитирует Месси beIN Sport.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Хочу выигрывать медали для Франции». Экс-россиянка стала героиней в Европе
«Проиграл битву за жизнь». Велогонщик упал в обрыв и разбился насмерть
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь