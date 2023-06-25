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09:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Гризманн не собирается уходить из «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается уходить из мадридского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Источник: Reuters

По информации источника, форварду нравятся условия в испанской команде, он не покинет ее в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагал «матрасникам» 25 миллионов евро за француза.

Действующий контракт 32-летнего Гризманна с «Атлетико» истекает 30 июня 2023 года.

В сезона-2022/23 он забил 16 голов и сделал 19 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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