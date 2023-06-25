Источник: Гризманн не собирается уходить из «Атлетико»

По информации источника, форварду нравятся условия в испанской команде, он не покинет ее в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагал «матрасникам» 25 миллионов евро за француза.

Действующий контракт 32-летнего Гризманна с «Атлетико» истекает 30 июня 2023 года.