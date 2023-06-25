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09:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА. «Манчестер Сити» нацелился на Хакими. Кейн может перейти в «Баварию»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Манчестер Сити
ЦСКА
Тоттенхэм Хотспур
Бавария
Милан
Челси
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Источник: РИА "Новости"

Вагнер Лав готов приехать в ЦСКА и РПЛ

Легенда ЦСКА Вагнер Лав готов вернуться в Россию. О желании 39-летнего форварда еще поиграть в РПЛ рассказал его агент Эвандро Феррейра: «Я неоднократно говорил: Вагнер Лав всегда готов вернуться в Россию и в ЦСКА. С этим клубом связано лучшее время в его карьере. Летом 2020-го, трансфер был очень близок, после чего мы не общались с клубом», — заявил он Metaratings.

При этом Вагнер Лав может летом сыграть за ЦСКА в товарищеском матче с «Динамо» в межсезонье. По информации «РБ Спорт», помимо нападающего на матче ждут и другую легенду — Даниэла Карвальо.

Весной ЦСКА уже приглашал Вагнера поучаствовать в товарищеской игре с медикомандой 2Drots, но тогда бразилец не смог приехать из-за обязательств перед своим клубом.

Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013 году, и трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России, а также Кубок УЕФА в 2005-м году.

Ашраф Хакими | Источник: Reuters

«Манчестер Сити» хочет заменить Канселу на Хакими

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити», скорее всего, расстанется с двумя крайними защитниками: Кайл Уокер близок к трансферу в «Баварию», а Жоау Канселу, который последние полгода провел в аренде в мюнхенском клубе, после конфликта с Гвардиолой также вряд ли останется в клубе.

По данным Marca, «Манчестер Сити» попытается усилить правый фланг защиты футболистом «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафом Хакими. Кандидатуру 24-летнего защитника просит изучить лично Гвардиола.

Источник отмечает, «Ман Сити» готов заплатить за Хакими большие отступные — Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

В начале июня издание RMC Sport сообщило, что «ПСЖ» отпустит игрока, если у того будет желание покинуть команду. По слухам, игроку в последние годы некомфортно в Париже и он хотел бы сменить команду.

Харри Кейн | Источник: AP 2022

Кейн может перейти в «Баварию»

Немецкое издание Bild сообщает об интересе «Баварии» к 29-летнему нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну. Как отмечает источник, трансфер «актуален как никогда».

«Бавария» уже общалась с самим игроком на тему перехода. Контракт Кейна истекает в следующем году, и «Тоттенхэм» хочет выручить с его продажи 100 миллионов фунтов.

Игроком ранее интересовался «Манчестер Юнайтед», который готов был подписать англичанина за 80 миллионов фунтов. Также летом интерес к Кейну приписывали «ПСЖ», «Челси» и «Реалу».

Ромелу Лукаку | Источник: AP 2022

«Милан» может купить Лукаку

«Милан» связался с «Челси» по поводу трансфера Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport. 30-летний бельгиец может обойтись миланскому клубу 40 миллионов евро — за такую сумму с форвардом готов расстаться его нынешний клуб.

У Лукаку, в прошлом сезоне выступавшего за «Интер» на правах аренды, также есть предложение от «Аль-Хилаля» — клуб из Саудовской Аравии готов платить бельгийцу 30 миллионов евро за сезон, но ему этот вариант неинтересен. Сам Ромелу хочет остаться в «Интере», но черно-синие не готовы заплатить «Челси» требуемые отступные и согласны лишь на очередную аренду.

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