Месси оформил хет-трик в день своего 36-летия

Встреча прошла 24 июня в Росарио. Месси выходил на поле в составе сборной Аргентины, составленной из легенд команды. Нападающий, которому в тот день исполнилось 36 лет, играл только в первом тайме.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9c4471473463f4bf&partner_ext=173&place_id=222&oid=-161113602&hd=2&id=456239699&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Родригес провел на поле весь матч. В первом тайме он сыграл за национальную команду, во втором — за «Ньюэллс Олд Бойз», где воспитывались он и Месси. Встреча продлилась 70 минут и завершилась со счетом 7:5 в пользу «Ньюэллс». Ее посетили 40 тысяч зрителей.