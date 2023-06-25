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09:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси оформил хет-трик в день своего 36-летия

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Аргентинский футболист Лионель Месси оформил хет-трик в прощальном матче бывшего партнера по национальной команде Макси Родригеса.

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Источник: Reuters

Встреча прошла 24 июня в Росарио. Месси выходил на поле в составе сборной Аргентины, составленной из легенд команды. Нападающий, которому в тот день исполнилось 36 лет, играл только в первом тайме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Родригес провел на поле весь матч. В первом тайме он сыграл за национальную команду, во втором — за «Ньюэллс Олд Бойз», где воспитывались он и Месси. Встреча продлилась 70 минут и завершилась со счетом 7:5 в пользу «Ньюэллс». Ее посетили 40 тысяч зрителей.

Французский «Пари-Сен Жермен» 3 июня объявил об уходе Месси по окончании сезона в связи с истечением контракта, футболиста освистали в прощальном матче. Аргентинец в интервью Mundo Deportivo объявил о том, что продолжит карьеру в составе клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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