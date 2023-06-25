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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

США получили крутой клубный турнир от ФИФА. Страна примет три топовых соревнования подряд

Инфантино сказал, что Америка — идеальное место для клубного ЧМ.

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Источник: Reuters

Клубный чемпионат мира в новом формате пройдёт в США в 2025 году — ФИФА приняла решение отдать турнир Америке, объяснив свою позицию тем, что страна уже зарекомендовала себя как «проверенного лидера в организации глобальных событий». Кроме того, это поможет подготовиться к чемпионату мира, который пройдёт в США год спустя. Получается, что страна уже в следующем году станет центром мирового футбола: летом 2024-го там пройдёт Кубок Америки, следом — масштабный клубный ЧМ, а за ним и главный футбольный турнир.

В каком формате пройдёт клубный ЧМ?

В конце прошлого года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что формат нынешнего турнира изменится — на это повлияет расширение участников до 32. «Этот турнир будет похож на чемпионат мира среди сборных», — сказал Инфантино. По словам главы ФИФА, обновлённый турнир «должен стать вершиной элитного профессионального мужского клубного футбола».

Участников разделят на восемь групп по четыре команды, две лучшие выйдут в плей-офф — всё и правда как на чемпионате мира. Турнир планируют проводить каждые четыре года, но по нечётным годам — когда нет ни Евро, ни ЧМ.

Какие клубы примут участие?

Сейчас в турнире участвуют семь клубов — сильнейшие команды шести континентальных конфедераций, а также команда, представляющая принимающую страну. В этом декабре клубный ЧМ примет Саудовская Аравия (для королевства это первый опыт проведения соревнования), поэтому в розыгрыше примет участие «Аль-Иттихад». А ещё «Манчестер Сити», «Урава Ред Даймондс» из Японии, «Леон» из Мексики, «Окленд Сити» из Австралии и «Аль-Ахли» из Египта.

В 2025-м состав участников будет гораздо мощнее: из Европы будет представлено 12 клубов, из Южной Америки — шесть, из Африки, Азии и КОНКАКАФ — по четыре команды, из Океании — одна.

Некоторые участники уже известны, какие-то определятся в следующем году.

АФК
SA «Аль-Хиляль» — победитель азиатской ЛЧ-2021
JP «Урава Ред Даймондс» — победитель азиатской ЛЧ-2022
❓ — победитель азиатской ЛЧ-2023/2024
❓- лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге АФК.

КАФ
EG «Аль-Ахли» — победитель Лиги чемпионов КАФ — 2020/2021 и 2022/2023
MA «Видад» Касабланка — победитель Лиги чемпионов КАФ — 2021/2022
❓- победитель ЛЧ КАФ — 2023/2024
❓- лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге КАФ.

КОНКАКАФ
MX «Монтеррей» — победитель ЛЧ КОНКАКАФ — 2021
US «Сиэтл Саундерс» — победитель ЛЧ КОНКАКАФ — 2022
MX «Леон» — победитель ЛЧ КОНКАКАФ — 2023
❓ — победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2024.

КОНМЕБОЛ
BR «Палмейрас» — победитель Кубка Либертадорес — 2021
BR «Фламенго» — победитель Кубка Либертадорес — 2022
❓- победитель Кубка Либертадорес — 2023
❓- победитель Кубка Либертадорес — 2024
❓- лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге КОНМЕБОЛ
❓- вторая лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге КОНМЕБОЛ.

ОФК
❓ — лучший победитель Лиги чемпионов ОФК в четырёхлетнем рейтинге ОФК.

УЕФА
«Челси» — победитель ЛЧ-2020/2021
ES «Реал» Мадрид — победитель ЛЧ-2021/2022
«Манчестер Сити» — победитель ЛЧ-2022/2023
❓- лучшие команды в четырёхлетнем рейтинге УЕФА (с первого по восьмое место).

Зачем нужно это расширение?

Не все в мировом футболе согласны с ещё одним турниром, который нагрузит календарь и без того устающих за сезон футболистов. Но для ФИФА такой масштаб клубного ЧМ — способ увеличить доходы (да, кто бы сомневался). Организация планирует получить за новый четырёхлетний цикл порядка $ 11 млрд.

Источник: Reuters

Почему ФИФА выбрала США?

Организация видит в Америке новую площадку для развития футбола — не просто же так там пройдут три значимых турнира подряд. В США только радуются: говорят, что это большая возможность для страны выйти на новый уровень в спортивном плане.

Мы очень рады, что Соединённые Штаты были выбраны для проведения самого престижного клубного соревнования в мировом футболе. Это дополнение к уже беспрецедентному количеству мероприятий самого высокого уровня, в которых участвуют наши национальные команды, которые проходят в нашей стране. Это ещё одна возможность для развития футбола в США.

Синди Парлоу
Президент Федерации футбола США

С 1937 по 1972 год, по опросам Gallup, всего 0,5% американцев смотрели футбол. Даже до декабря 2004 года этот процент не превышал 2%, а последние данные показывают, что примерно четверть (27%) спортивных болельщиков в США (83 млн) проявляют интерес к футболу (средний показатель по миру — 40%). Да, американский футбол продолжает оставаться самым популярным видом спорта (52%), равно как баскетбол (43%) и бейсбол (37%), но в Америке нет другого вида спорта, который за последние 40 лет развивался бы так быстро, как футбол — и дело тут не в грядущем ЧМ и Месси, который просто перевернул футбольный рынок за пару дней.

40 лет назад, если объединить всех мальчиков и девочек, занимающихся футболом, едва ли можно было насчитать 200 тысяч человек. Для сравнения — почти миллион мальчишек играли в американский футбол. 20 лет назад это число увеличилось уже до 600 тысяч мальчиков и девочек. Год назад их стало уже 800 тысяч. Если считать грубо, то за 40 лет произошёл почти 300-процентный рост.

Глобально тому три причины: первая — в футбол могут играть и мальчики, и девочки; американский же футбол преимущественно мужская игра. Вторая — успех женской национальной команды, которая выиграла четыре чемпионата мира: у их матчей телерейтинги выше, чем у мужчин, а ещё больше девочек стали приходить в футбол, видя крутость футболисток. Третья — безопасность: в опросе, проведённом Associated Press в 2010-х годах, 86% родителей заявили, что они позволяют своим детям играть в футбол, потому что он безопаснее американского (в этом случае только 51% взрослых сказали, что готовы отдать ребёнка в этот вид спорта). Всё это в совокупности становится потенциальным поводом для финального становления некой футбольной экосистемы, которая годами зарождалась в США. Сейчас в стране пытаются создать новую эру футбольной культуры, в которой соединялись бы спорт, развлечения и социальные аспекты. И пока у них получается.

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