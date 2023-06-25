В турецком клубе рассказали о переговорах с российским вратарем
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный тренер турецкого «Истанбулспора» Фатих Текке рассказал, что клуб вел переговоры с российским вратарем Андреем Луневым.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный тренер турецкого «Истанбулспора» Фатих Текке рассказал, что клуб вел переговоры с российским вратарем Андреем Луневым.
В прошедшем сезоне команда заняла 12-е место в чемпионате Турции, заработав 41 очко в 36 матчах.
«Андрей Лунев был в нашем шорт-листе. Нам нужен голкипер, поэтому мы обратились к этому варианту. Этот парень три года играл в “Зените”, затем провел время в “Байере”, но сейчас, как мне известно, он только залечился от продолжительной травмы», — сказал Текке Sport24.
По словам специалиста, переговоры со стороной игрока вело руководство клуба.
«Стороны не сошлись по финансам — мы не можем подписывать дорогих футболистов с высокими запросами по зарплате», — рассказал тренер.