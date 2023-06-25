В турецком клубе рассказали о переговорах с российским вратарем

«Андрей Лунев был в нашем шорт-листе. Нам нужен голкипер, поэтому мы обратились к этому варианту. Этот парень три года играл в “Зените”, затем провел время в “Байере”, но сейчас, как мне известно, он только залечился от продолжительной травмы», — сказал Текке Sport24.