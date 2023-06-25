Зидан — о возвращении к тренерской работе: мне не хватает адреналина

«Если перерыв наступил, то он нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать.



Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить её к матчам, всё совершенно по-другому. И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет», — цитирует Зидана Téléfoot.