«Реал» хочет сделать Винисиуса лидером атаки в грядущем сезоне
Мадридский «Реал» возвышает бразильского нападающего Винисиуса Жуниора над всеми остальными игроками.
Мадридский «Реал» возвышает бразильского нападающего Винисиуса Жуниора над всеми остальными игроками.
Директора клуба очень чётко говорят об этом. Клуб возлагает на бразильца статус главной звезды клуба, пишет Marca.
Сообщается, что именно по этой причине директора «Реала» с особой осторожность подходят к решениям, касающимся усиления команды в атакующей зоне. Они стараются не торопиться с трансфером Мбаппе и дают понять, что ориентиром в атаке в следующем сезоне будет Винисиус.
Отмечается, что для «сливочных» важны не только навыки Винисиуса во время игры, но и его харизма за пределами поля, его безусловная медийная привлекательность: Винисиус не остаётся незамеченным. У него есть как поклонники, так и недоброжелатели, что, конечно, доказывает его звёздный статус.