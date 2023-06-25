«Кайсар» одержал минимальную победу в Астане

Встреча на «Астана Арене», где синегорцы принимают соперников завершилась победой «Кайсара» со счетом 1:0.

Три очка кызылординцам принес гол Адилета Кенесбекова, забитый на 56-й минуте. «Кайсар» набрал 19 очков и продолжает оставаться на восьмой строчке. У «Окжетпеса» 11-е очко и 11-е место в таблице.