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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» одержал минимальную победу в Астане

Кокшетауский «Окжетпес» и кызылординский «Кайсар» сыграли в матче 13-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Окжетпес
КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Окжетпес"

Встреча на «Астана Арене», где синегорцы принимают соперников завершилась победой «Кайсара» со счетом 1:0.

Три очка кызылординцам принес гол Адилета Кенесбекова, забитый на 56-й минуте. «Кайсар» набрал 19 очков и продолжает оставаться на восьмой строчке. У «Окжетпеса» 11-е очко и 11-е место в таблице.

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