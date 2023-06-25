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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
22:02 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Сморгони» неожиданно победили минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Сморгони» неожиданно обыграли одного из главных фаворитов чемпионата Беларуси минское «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сморгонь
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Встреча в Сморгони прошла с преимуществом минчан, однако их ошибки в обороне помогли хозяевам выиграть со счетом 3:1. В первом тайме Марк Краснов вывел «Сморгонь» вперед, потом Владимир Хващинский сравнял результат, а перед самым перерывом полузащитник гостей Александр Свирепа срезал мяч в свои ворота. Во второй половине подопечные Вадима Скрипченко не только не смогли отыграться, но и пропустили нелепый гол. На 72-й минуте игры 20-летний полузащитник Матвей Дуксо с центра поля пробил в сторону ворот динамовцев, и голкипер Денис Шпаковский не смог укротить мяч.

В Бобруйске футболисты «Минска» одержали викторию над «Белшиной» — 2:1.

Результаты остальных матчей: «Слуцк» — «Неман» — 0:2, «Ислочь» (Минский район) — «Гомель» — 3:1, «Славия» (Мозырь) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:1. Брестское «Динамо» пропускает этот тур.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 12 мячей.

Сморгонь
3:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
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