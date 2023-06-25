Футболисты «Сморгони» неожиданно победили минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

Встреча в Сморгони прошла с преимуществом минчан, однако их ошибки в обороне помогли хозяевам выиграть со счетом 3:1. В первом тайме Марк Краснов вывел «Сморгонь» вперед, потом Владимир Хващинский сравнял результат, а перед самым перерывом полузащитник гостей Александр Свирепа срезал мяч в свои ворота. Во второй половине подопечные Вадима Скрипченко не только не смогли отыграться, но и пропустили нелепый гол. На 72-й минуте игры 20-летний полузащитник Матвей Дуксо с центра поля пробил в сторону ворот динамовцев, и голкипер Денис Шпаковский не смог укротить мяч.