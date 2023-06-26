«Нафтан» победил БАТЭ в последнем матче 13-го тура чемпионата Беларуси

Борисовчане уверенно начали игру и на 16-й минуте после подачи углового Сиди Бане открыл счет. Однако хозяева недолго лидировали — уже через 4 минуты Тимур Пухов восстановил паритет. После перерыва подопечные Кирилла Альшевского продолжали владеть инициативой, но реализовать свое преимущество не смогли. А гости искали свой шанс в контратаках и на 81-й минуте Кирилл Кириленко забил победный мяч — 2:1 в пользу «Нафтана». Новополочане прервали серию из восьми поражений, борисовчане проиграли второй поединок кряду и не побеждают уже 5 туров подряд.