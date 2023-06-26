«Нафтан» победил БАТЭ в последнем матче 13-го тура чемпионата Беларуси

Борисовчане уверенно начали игру и на 16-й минуте после подачи углового Сиди Бане открыл счет. Однако хозяева недолго лидировали — уже через 4 минуты Тимур Пухов восстановил паритет. После перерыва подопечные Кирилла Альшевского продолжали владеть инициативой, но реализовать свое преимущество не смогли. А гости искали свой шанс в контратаках и на 81-й минуте Кирилл Кириленко забил победный мяч — 2:1 в пользу «Нафтана». Новополочане прервали серию из восьми поражений, борисовчане проиграли второй поединок кряду и не побеждают уже 5 туров подряд.
Результаты остальных матчей: «Сморгонь» — «Динамо» (Минск) — 3:1, «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Ислочь» (Минский район) — «Гомель» — 3:1, «Белшина» (Бобруйск) — «Минск» — 1:2, «Славия» (Мозырь) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:1. Брестское «Динамо» пропускало этот тур.
Положение в лидирующей группе: «Неман» — 29 очков (12 матчей), «Динамо» (Минск) — 28 (12), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (12), «Славия» — 20 (12). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина». Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 12 мячей.
В следующем туре встречаются:
30 июня. «Энергетик-БГУ» — «Ислочь», «Шахтер» — «Слуцк»;
1 июля. «Минск» — «Торпедо-БелАЗ», «Динамо» (Минск) — «Белшина», «Неман» — БАТЭ;
2 июля. «Динамо» (Брест) — «Сморгонь», «Гомель» — «Славия».