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11:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полоза зовет в Турцию клуб Оздоева. Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити». Осимхен интересен клубам АПЛ

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Арсенал
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Аякс
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Источник: Спорт-Экспресс

«Фатих Карагюмрюк» заинтересован в Полозе

31-летний нападающий Дмитрий Полоз после сезона-2022/23 покинул «Ростов» в качестве свободного агента — клуб не стал продлевать с ним контракт. Теперь форвард может оказаться в чемпионате Турции: по информации «СЭ», им интересуется «Фатих Карагюмрюк».

Отметим, что там уже выступает другой российский игрок — хавбек Магомед Оздоев. Также этим летом сообщалось об интересе турецкого клуба к россиянам Данилу Круговому, а также Александру Кокорину. «Фатих Карагюмрюк» часто связывают с возможными трансферами российских игроков.

В конце мая команду покинул главный тренер Андреа Пирло, и, по данным турецких СМИ, его сменит другой итальянец — Филиппо Индзаги, который в межсезонье намерен обновить состав.

Источник: AP 2022

Гвардиол может стать самым дорогим защитником в истории

«Манчестер Сити» летом готовит большую сделку — Sky Sport Deutschland сообщил о предложении английского клуба по защитнику «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиоле. Речь идет об отступных в 90 миллионов евро, а также бонусах.

Согласно Transfermarkt, трансферная стоимость Гвардиола — 75 миллионов евро, но весной немецкие СМИ сообщали, что «РБ Лейпциг» не продаст своего лидера дешевле 100 миллионов евро. Судя по всему, «Манчестер Сити» готов на такие траты.

21-летний футболист может стать самым дорогим защитником мира, если сделка состоится. Пока рекорд принадлежит Харри Магуайру, который в 2019 году перешел из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за 87 миллионов евро.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб уже согласовал с Гвардиолом условия личного контракта. В хорвате заинтересован лично тренер команды Хосеп Гвардиола, который высоко оценивает футболиста.

Источник: AP 2022

«Арсенал» готовит трансфер защитника «Аякса»

Лондонский «Арсенал» пытается усилиться перед новым сезоном и помимо Кая Хаверца и Деклана Райса ведет переговоры и по 22-летнему центральному защитнику «Аякса» Юрриену Тимберу.

По информации издания De Telegraaf, «Арсенал» уже согласовал контракт с потенциальным новичком до 2028 года.

«Арсеналу» осталось договориться с «Аяксом» о сумме отступных: речь идет о компенсации в 40−45 миллионов евро. Первое предложение англичан по Тимберу составило 30 миллионов евро, но «Аякс» ответил на него отказом.

Источник: Reuters

Осимхен интересен «Челси» и «Тоттенхэму»

Лучший бомбардир чемпионата Италии Виктор Осимхен летом может покинуть «Наполи» и перебраться в Англию.

По данным Sky SportItalia, 24-летний нападающий интересен «Тоттенхэму», который подпишет игрока в случае продажи своего капитана Харри Кейна.

Также предложение неаполитанцам готовит «Челси», который намерен усилить линию атаки. По данным источника, «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» тоже следят за ситуацией с Осимхеном.

В июне «Наполи» пытался продлить контракт с нападающим, но не смог договориться с ним по зарплате. Игрок отказался от нового соглашения, а действующее истекает в 2025 году. По данным Sky Sport, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил агенту Осимхена, что за трансфер нападающего будет требовать более 150 миллионов евро.

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