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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Бешикташ» запросил информацию по игрокам сборной Казахстана

Отмена статуса легионера для казахстанских игроков в чемпионате Турции спровоцировала интерес местных клубов к футболистам нашей сборной. Али Алиев, выступавший за несколько турецких команд, в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, кого он рекомендовал представителю стамбульского «Бешикташа».

Бешикташ
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Источник: КФФ

"Считаю, что в нашей сборной есть игроки атаки и средней линии, которые будут интересны турецким клубам, но при правильной работе агентов.

Тот же Саша Меркель выступал в «Газиантепе», нормальный, крепкий клуб и в таких командах можно закрепиться. Россиянин Оздоев играет в «Фатих Карагюмрюк», я бы не сказал, что это игрок с приставкой «вау», но он ведь там востребован, так почему бы нашему Куату не повторить этот путь? Почему тому же Кенесову не поехать туда, он техничный игрок с левой ногой.

Ко мне был один звонок из Турции, «Бешикташ» ведь открыл филиал в Астане и обращался их человек. Я посоветовал обратить внимание на молодежь. Эльхан Астанов мог бы адаптироваться, у него не было бы проблем с языком, с культурой. Сказал про Самородова, у него сильная психология, очень уверенный в себе футболист. Того же Кенесова упомянул. Я уже не говорю про Алипа, думаю, его знают, все-таки «Зенит» это показатель", — заявил Алиев.

По информации СМИ, казахстанские футболисты с сезона-2023/2024 не будут считаться легионерами в чемпионате Турции. Также это касается игроков из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана. Новый сезон в турецкой Суперлиге начнется 11 августа. Ранее командам разрешалось выступать в чемпионате с 14 легионерами.

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