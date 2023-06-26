«Бешикташ» запросил информацию по игрокам сборной Казахстана

Источник: КФФ

"Считаю, что в нашей сборной есть игроки атаки и средней линии, которые будут интересны турецким клубам, но при правильной работе агентов.

Тот же Саша Меркель выступал в «Газиантепе», нормальный, крепкий клуб и в таких командах можно закрепиться. Россиянин Оздоев играет в «Фатих Карагюмрюк», я бы не сказал, что это игрок с приставкой «вау», но он ведь там востребован, так почему бы нашему Куату не повторить этот путь? Почему тому же Кенесову не поехать туда, он техничный игрок с левой ногой.

Ко мне был один звонок из Турции, «Бешикташ» ведь открыл филиал в Астане и обращался их человек. Я посоветовал обратить внимание на молодежь. Эльхан Астанов мог бы адаптироваться, у него не было бы проблем с языком, с культурой. Сказал про Самородова, у него сильная психология, очень уверенный в себе футболист. Того же Кенесова упомянул. Я уже не говорю про Алипа, думаю, его знают, все-таки «Зенит» это показатель", — заявил Алиев.