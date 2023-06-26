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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:41 (мск), источник: Vesti.kz

Эффект тренерской перестановки. Как Каримов вновь громко заявил о себе в КПЛ

Второй сезон подряд «Мактаарал» сталкивается с ужасающим стартом в КПЛ, а также с мгновенным улучшением ситуации после тренерской перестановки. И вновь нашел свою игру 23-летний нападающий Рамазан Каримов. Корреспондент Vesti.kz — об очередном всплеске казахстанского форварда.

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Источник: ФК "Актобе"

Сначала мы вспомним историю прошлого сезона, когда атакентцы начинали кампанию под руководством Андрея Ферапонтова. Этого специалиста уволили в сентябре, когда на счету южан было всего 13 очков после 18 сыгранных матчей в премьер-лиге. Команда находилась на последнем месте и была в семи очках от спасительного 11-го места.

Ферапонтова у руля «Мактаарала» заменил Константин Горовенко. В оставшихся восьми матчах КПЛ-2022 под его руководством команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью, не проиграв при этом ни разу. В конечном итоге атакентцы заняли восьмое место в премьер-лиге, сделав, казалось бы, невозможное.

В новом сезоне болельщики клуба ожидали от «Мактаарала» такой же уверенной игры с начала сезона. Все-таки клуб усилился несколькими опытными футболистами, а еще у руля остался все тот же спаситель-Горовенко. Вот только в 2023-м на тренерском мостике у него явно не задалось.

Руководство терпело и ждало преображения от команды на протяжении десяти туров, но по их итогам на счету команды было всего три набранных очка — одна победа и девять поражений. Тогда Горовенко дали новую должность — его назначили техническим директором, а на пост главного тренера был приглашен Кайрат Нурдаулетов.

При нем «Мактаарал» проиграл первый матч «Тоболу» (0:1), но затем набрал семь очков в трех последующих турах. Дома атакентцы справились с «Кайратом» (3:1), а в гостях обыграли «Кайсар» (2:0) и отобрали очки у претендентов на медали из «Актобе» (1:1). В таблице команда уже опередила «Аксу» на три очка, а также «Каспий» по дополнительным показателям. Правда у актаусцев есть матч в запасе.

Конечно, о спасении речь пока не идет, ведь впереди еще 12 туров чемпионата. Но то, что «Мактаарал» начал напоминать себя образца осени прошлого года — это факт. За три последних матча с Нурдаулетовым коллектив набрал в два с лишним раза больше очков, чем за десять игр под руководством Горовенко.

Одним из важнейших звеньев команды является нападающий Каримов. Он играл в стартовом составе во всех 14 матчах текущего сезона КПЛ. Но если при Горовенко он забил всего дважды в 12 встречах (включая кубковые), то при Нурдаулетове оформил дубль «Кайрату» и принес гостевую ничью с «Актобе».

В этом году он забил пять раз в 16 матчах, и статистика эта далеко не самая впечатляющая. Но именно в последних турах Рамазан начал показывать куда более качественный футбол, а в последней игре с «Актобе» вовсе вышел на поле с капитанской повязкой, и это стало для многих неожиданностью.

Во-первых, в стартовом составе было шесть игроков, старше Каримова по возрасту. Во-вторых, в текущем первенстве у атакентцев капитанили 36-летний белорусский защитник Руслан Юденков и 26-летний воспитанник клуба Диержон Арипов (первый тоже вышел в старте, а второго не было в заявке). В-третьих, Каримов играет за «Мактаарал» с прошлого года, но в старте также вышел Драмане Коне, который выступает за команду аж с 2019-го.

Поэтому Каримова не могли поставить капитаном по старшинству или по количеству проведенного времени в клубе. Вероятно, у Нурдаулетова своя стратегия в выборе капитана. При нем на поле с повязкой выходил Арипов, но когда его не оказалось в обойме, то выбор пал на Каримова. Возможно, тренер считает, что капитаном должен быть местный футболист, поэтому повязка не досталась ни Юденкову, ни Коне. И именно Каримов показался наставнику самым достойным.

В принципе, Рамазан не подвел. Ведь он забил и героическим образом вырвал для команды ничью в игре с фаворитами. Да и вообще у нападающего есть капитанский опыт, правда это было далеко не на уровне КПЛ. Несколько лет назад Каримов капитанил в молодежной команде «Астаны».

В прошлом году Каримов забил наибольшее количество голов в КПЛ в октябре, и это тоже совпало с периодом после назначения нового тренера. Тогда он принес победу над «Акжайыком» (1:0), оформил 2+1 против «Каспия» (4:2) и забил «Тоболу» (2:1).

Получается, второй год подряд «Мактаарал» набирает ход вследствие двух параллельных явлений — тренерской перестановки и стабильной результативности Каримова. Не исключено, что второй фактор напрямую зависит от первого. В этом сезоне это происходит не осенью, а в начале лета, и тем интереснее наблюдать, как будет дальше развиваться кампания для футболистов этой команды.

За всю свою карьеру Каримов провел 58 матчей в высшем дивизионе чемпионата Казахстана, забил в них 19 голов и сделал два ассиста. Также в активе нападающего два матча в футболке национальной сборной страны. Он принимал участие в отборочном цикле ЧМ-2022 два года назад, сыграв с Францией (0:2) и Украиной (1:1).

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