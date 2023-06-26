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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:52 (мск), источник: Vesti.kz

ФИФА наложила трансферный бан на казахстанский клуб

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Кайсар» выплатить 36 миллионов тенге своему бывшему игроку Алексею Шумских. На клуб наложен трансферный бан, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.

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Источник: media.az

«Кызылординцам продолжают поступать “приветы” от результата деятельности прошлых руководителей. На этот раз долг возник перед россиянином Алексеем Шумских. Защитник выступал за “волков” в период пандемии коронавируса. Но с ним расстались не задумываясь о последствиях.

Теперь нынешнему руководству приходится чистить авгиевы конюшни. Впрочем, директор Садык Мустафаев не унывает, уверяет, что и этот вопрос в интересах команды оперативно будет решен. Главной трансферной целью же клуба является подписание забивного центрального нападающего", — пишет источник.

32-летний Шумских находился в расположении «Кайсара» в 2020 году, проведя всего один матч за кызылординский клуб в чемпионате. После Казахстана он играл за «Нижний Новгород», московское «Торпедо» и тульский «Арсенал».

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