ФИФА наложила трансферный бан на казахстанский клуб

«Кызылординцам продолжают поступать “приветы” от результата деятельности прошлых руководителей. На этот раз долг возник перед россиянином Алексеем Шумских. Защитник выступал за “волков” в период пандемии коронавируса. Но с ним расстались не задумываясь о последствиях.

Теперь нынешнему руководству приходится чистить авгиевы конюшни. Впрочем, директор Садык Мустафаев не унывает, уверяет, что и этот вопрос в интересах команды оперативно будет решен. Главной трансферной целью же клуба является подписание забивного центрального нападающего", — пишет источник.