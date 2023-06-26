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22:38 (мск), источник: Sport24

Находящийся месяц в реанимации вратарь «ПСЖ» Рико заговорил

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико, попавший в реанимацию в конце мая, находится в сознании и даже разговаривает с близкими, несмотря на то, что все еще пребывает в реанимации больницы Вирхен-дель-Росио в Севилье, сообщает L'Équipe.

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Рико был доставлен в больницу на вертолете 28 мая после того, как его в голову ударила лошадь. По данным СМИ, у вратаря было диагностировано кровоизлияние в мозг.

«Серхио разговаривает. Он называет нас по имени, прекрасно знает, кто мы, память отличная, — сказала жена 29-летнего футболиста Альба Сильва. — Надеюсь, [его переведут из реанимации] как можно скорее. Врачи должны быть уверены, но они еще не решили. Мы доверяем им».

Супруга допустила, что Рико еще не осознает, почему он оказался в больнице. «Нам придется подождать, пока он не сможет полностью заговорить. Мы просто пытаемся сделать так, чтобы он чувствовал себя хорошо и спокойно».

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