Находящийся месяц в реанимации вратарь «ПСЖ» Рико заговорил

Рико был доставлен в больницу на вертолете 28 мая после того, как его в голову ударила лошадь. По данным СМИ, у вратаря было диагностировано кровоизлияние в мозг.

«Серхио разговаривает. Он называет нас по имени, прекрасно знает, кто мы, память отличная, — сказала жена 29-летнего футболиста Альба Сильва. — Надеюсь, [его переведут из реанимации] как можно скорее. Врачи должны быть уверены, но они еще не решили. Мы доверяем им».