Находящийся месяц в реанимации вратарь «ПСЖ» Рико заговорил

Рико был доставлен в больницу на вертолете 28 мая после того, как его в голову ударила лошадь. По данным СМИ, у вратаря было диагностировано кровоизлияние в мозг.
«Серхио разговаривает. Он называет нас по имени, прекрасно знает, кто мы, память отличная, — сказала жена 29-летнего футболиста Альба Сильва. — Надеюсь, [его переведут из реанимации] как можно скорее. Врачи должны быть уверены, но они еще не решили. Мы доверяем им».
Супруга допустила, что Рико еще не осознает, почему он оказался в больнице. «Нам придется подождать, пока он не сможет полностью заговорить. Мы просто пытаемся сделать так, чтобы он чувствовал себя хорошо и спокойно».