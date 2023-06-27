«Сидеть и обороняться — это скучно». Алиев — о взлете «Кызыл-Жара», трансферах и сборной Казахстана

Источник: ФК "Астана"

— Али Ханалиевич, первый круг чемпионата Казахстана несмотря на последние результаты для «Кызыл-Жара» достаточно успешный. Как вы для себя объясняете такой подъем команды?

— В первую очередь ребята это заслуга ребят. Они правильно восприняли философию, стиль игры, под это подбирались люди. Успешный старт случился неспроста, эксперты, специалисты видят качество. Да, в последних матчах играли против больших команд, где-то не хватило концентрации, но в большей степени исполнительского мастерства. Против того же «Кайрата» матч, у нас нет такого страйкера как Жоао Пауло, нет исполнителей как в «Астане» в лице Томасова и Аймбетова.

У «Ордабасы» россыпь игроков сборной и когда казалось, что сил нет, они забили на 93-й минуте. Эти нюансы исполнительского мастерства решают исходы игр и в этом нам надо расти.

Возможно, еще есть фактор того, что с нами стали считаться. Соперники понимают, что мы можем доставить проблемы. В частности, Григорий Константинович Бабаян оценивал организацию нашей игры. Но важность результат наши игроки должны осознавать и если этого не делать, то тяжело остаться на этом уровне и в нашей команде.

— Можно ли сказать, что состав «Кызыл-Жара» стал более квалифицированным по сравнению с прошлым годом?

— Я бы так не сказал. К сожалению, от нас ушли Лобжанидзе, Мартинш, Лобанцев, Зорич — это весомые потери. Новых игроков мы взяли под наш стиль, они не хуже, но есть одна проблема — если мы хотим быть в лидерах, надо забивать. Сидеть и обороняться — это сложно, скучно и не решает проблему голов. Поэтому уход того же Лобжанидзе сыграл свою роль, хотя Чиканчи и Макацария свою работу искренне выполняют, как тактически, так и физически. Но, к сожалению, есть моменты, когда мяч просто не лезет, порой игрок стоящий, но не его команда, так бывает. Поэтому в атаке у нас пока есть пробел.

— При этом, весной был очень ярок бразилец Пернабуко уже покинувший клуб, поскольку его аренда завершена. Ожидается ли вместо него новичок и в целом, какие у клуба цели на ближайшее трансферное окно?

— Мы работаем, мониторим. Мы просмотрели очень много игроков атаки, бомбардиров. В чемпионате Армении мы приметили Дмитрия Хлебаса, могу сказать, что он уже в расположении нашей команды. Сейчас он пройдет тесты, если все будет хорошо, мы его заявим.

Если говорить о том же Пернабуко, да, он был в аренде и по сути приехал сюда из-за ситуации в Украине, поскольку он принадлежит клубу «Львов». Но он игрок уровня Жоао Пауло и такому клубу как «Кызыл-Жар» сложно бороться на рынке за таких исполнителей, мы ограничены в ресурсах. Мы ищем резерв в других категориях.

— Успешный старт «Кызыл-Жара» спровоцировал интерес к вашим игрокам со стороны других казахстанских клубов?

— Спрос есть. Тот же Пернабуко насколько я знаю заинтересовал «Дебрецен», где работает известный нам Срджан Благоевич. Еще большой интерес есть к Еркину Тапалову, сначала он был от «Тобола», а на данный момент от «Актобе». Также у нас ярко проявлял себя Имнадзе, я не знаю, что сейчас произошло, но до этого интерес к нему был, но подкрепить его не удалось, поскольку его результативность снизилась.

Я бы еще отметил Сабино, его травма очень огорчила, он являлся одним из ключевых для нас игроков. Он тонко понимает игру в обороне в нашей философии.

— Из «Кызыл-Жара» в сборную Казахстана попал Еркин Тапалов, но вы ранее говорили, что есть еще игроки, которых вы бы рекомендовали. Насколько понимаю, речь о Бекзате Шадманове?

— Да, Шадманов и еще Ардак Саулет. Думаю, что они готовы штурмовать двери сборной и я уверен, что к концу второго круга они будут полноценными кандидатами в сборную. Если у нас запросят все данные по ним, тренерский штаб сборной может увидеть и проанализировать, что они конкурентноспособные исходя из того списка, что есть сейчас. При этом, сразу скажу, чем Шадманов отличается от основного защитника сборной Марочкина, у Александра процент точности ударов со стандартов очень высокий, то есть, он эффективен в таких ситуациях. Бекзату не хватает завершающего удара, хотя у него есть моменты, позицию выбирает правильно, но видно, что в этом компоненте с ним ранее работали недостаточно. Но в целом, Шадманов тактически играет правильно и если брать аналог, он схож с Маратом Быстровым по стилистике, только чуть более выше ростом и атлетичнее.

— После некоторых игр вы публично обращались к судейскому департаменту и выражали недовольство решениями арбитров. Вы видите в этом общую тенденцию работы судей по отношению к «Кызыл-Жару» или это скорее индивидуальные ошибки, которые вызвали у вас такие эмоции?

— Понимаю, что судьи тоже люди, все имеют право на ошибку, у них непростая работа. Но, меня поражает, что даже при наличии ВАР не удается минимизировать количество ошибок. Я не говорю, что есть ошибки только по отношению к «Кызыл-Жару», думаю, у всех команд остаются определенные вопросы. ВАР точно облегчил судьям процесс принятия правильного решения, но посмотрите хотя бы наш последний матч с «Кайратом». Пенальти там сломал всю игру, хотя умышленного удара там не было, но нет взяли и поставили, перевернули весь ход матча.

— «Кызыл-Жар» по-прежнему не играет на основном стадионе. Есть ли понимание, когда команда вернется на «Карасай»?

— Реконструкция идет, при этом надо сказать, что мы играем в родном городе и за это надо поблагодарить руководство клуба и акима. На «Карасае» идут масштабные работы, поле, вероятно будет готово через месяц, а остальные работы с трибунами еще продолжат.

— Оказавшись в верхней части таблицы и увидев, что по игре команда не уступает ни одному из лидеров, вы какие цели ставите перед собой по итогам этого сезона?

— Исходя из качества игры, которое отмечают в том числе наши соперники, мы должны претендовать на высокие позиции. Во втором круге мы примем большие клубы у себя дома и я надеюсь на реванш.

Я всегда говорю команде, что сейчас нет непобедимых соперников, уровень выровнялся. Мы идем от матча к матчу, но наша задача — еврокубки, тем более инфраструктура клуба улучшается, внимание акима к футболу высокое. В общем, мы ощущаем футбольный бум в регионе и все настроены вернуть еврокубки в Петропавловск.

— Вы один из успешных примеров интеграции казахстанского футболиста в турецкий футбол, поэтому я не могу не спросить вас, что нам стоит ждать после отмены статуса легионера для наших игроков в Суперлиге Турции?

— Это очень хорошая новость. Считаю, что в нашей сборной есть игроки атаки и средней линии, которые будут интересны турецким клубам, но при правильной работе агентов. Именно клубам Суперлиги, потому что первая лига нашим игрокам уже покорилась, Давид Лория, Самат Смаков чемпионами становились. Поэтому я говорю про Суперлигу, да, в клубы из четверки лидеров попасть будет сложно, а если даже оказаться там, есть риск полировать скамейку — это неинтересно. Тот же Саша Меркель выступал в «Газиантепе», нормальный, крепкий клуб и в таких командах можно закрепиться. Россиянин Оздоев играет в «Фатих Карагюмрюк», я бы не сказал, что это игрок с приставкой «вау», но он ведь там востребован, так почему бы нашему Куату не повторить этот путь? Почему тому же Кенесову не поехать туда, он техничный игрок с левой ногой. Просто агентам наших футболистов сейчас надо правильно сработать и воспользоваться этой возможностью.

— К вам не обращались турецкие коллеги за рекомендациями по казахстанским игрокам?

— Был один звонок, «Бешикташ» ведь открыл филиал в Астане и обращался их человек. Я посоветовал обратить внимание на молодежь. Эльхан Астанов мог бы адаптироваться, у них не было бы проблем с языком, с культурой. Сказал про Самородова, у него сильная психология, очень уверенный в себе футболист. Того же Кенесова упомянул. Я уже не говорю про Алипа, думаю, его знают, все-таки «Зенит» это показатель.

— Вы сказали про Алипа, по нему уже был трансферный слух касательно переезда в Турции, и еще говорят об интересе «Бешикташа» к Зайнутдинову. Если это правда, вам не кажется, что ребятам стоит уезжать, ведь в России у них нет возможности выступать в еврокубках?