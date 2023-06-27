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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:15 (мск), источник: Sport24

Футболистам в Италии запретили играть в майках с номером «88»

Итальянские власти приняли решение запретить футболистам носить футболки с 88-м номером в рамках борьбы с антисемитизмом, сообщает La Repubblica.

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Соответствующее решение во вторник подтвердили президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина вместе с главой МВД Маттео Пиантедоси, министром спорта Андреа Абоди и национальным координатором по борьбе с антисемитизмом Джузеппе Пекораро.

Ограничение также предусматривает запрет на использование болельщиками символов, которые могут напоминать о нацизме.

В минувшем сезоне в топ-клубах Серии А под 88-м номером выступали хорваты Марио Пашалич из «Аталанты» и Тома Башич из «Лацио».

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