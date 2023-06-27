Футболистам в Италии запретили играть в майках с номером «88»
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Итальянские власти приняли решение запретить футболистам носить футболки с 88-м номером в рамках борьбы с антисемитизмом, сообщает La Repubblica.
Итальянские власти приняли решение запретить футболистам носить футболки с 88-м номером в рамках борьбы с антисемитизмом, сообщает La Repubblica.
Соответствующее решение во вторник подтвердили президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина вместе с главой МВД Маттео Пиантедоси, министром спорта Андреа Абоди и национальным координатором по борьбе с антисемитизмом Джузеппе Пекораро.
Ограничение также предусматривает запрет на использование болельщиками символов, которые могут напоминать о нацизме.
В минувшем сезоне в топ-клубах Серии А под 88-м номером выступали хорваты Марио Пашалич из «Аталанты» и Тома Башич из «Лацио».