«Манчестер Сити» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Ковачичем

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Как сообщает пресс-служба «горожан», соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее информировалось, что «Сити» заплатит «Челси» за игрока 29 миллионов евро и 6 миллионов в качестве бонусов.