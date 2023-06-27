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20:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Ковачичем

Полузащитник Матео Ковачич перешел из «Челси» в «Манчестер Сити».

Челси
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Как сообщает пресс-служба «горожан», соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее информировалось, что «Сити» заплатит «Челси» за игрока 29 миллионов евро и 6 миллионов в качестве бонусов.

В сезоне-2022/23 29-летний хорват провел 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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