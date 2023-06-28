«МЮ» не может никого купить из-за американских владельцев. Тренер раздражен, а фанаты блокируют работу клубного магазина

2 мая 2021 года поклонники «Манчестер Юнайтед» сорвали игру чемпионата с «Ливерпулем». Устав от тоскливого правления Глейзеров, они захватили «Олд Траффорд» и не позволили командам выйти на поле, а АПЛ впервые в истории отменила матч из-за беспорядков фанатов. Болельщики «красных дьяволов» протестовали против американских владельцев, при которых «МЮ» выпал из топа даже в Англии, — за последние 10 лет манкунианцы лишь пять раз финишировали в топ-4 АПЛ и ни разу не становились чемпионами.

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«Сегодня мы увидели, как проявляется злость. Глейзеры говорили, что хотят вернуть доверие фанатов, но его и не было. Контакт с болельщиками отсутствовал, они не слышали ни слова от владельцев. Фанаты организовали мирные протесты — это право каждого человека», — бушевал после акции легендарный ветеран «МЮ» Гари Невилл.

Летом 2023-го «красные дьяволы» могут наконец-то отделаться от ненавидимых болельщиками боссов — американцы и сами устали от вышедшей из-под контроля игрушки. Глейзеры готовы продать клуб, но рассчитывают нехило заработать: в 2005-м они купили «Манчестер» за 790 миллионов фунтов, переговоры о продаже же стартовали с шести миллиардов.

Новым владельцем команды, скорее всего, окажется либо шейх Джассим, либо бизнесмен Джим Рэтклифф. Оба готовы на безумные траты: заплатить Глейзерам требуемые ими деньги, еще один миллиард закинуть на погашение долга клуба, реконструировать «Олд Траффорд» и тренировочную базу, которая не менялась с того времени, как юный Криштиану Роналду впервые приехал в Англию. Но переговоры с американцами затягиваются: это негативно сказывается на команде и бесит не только фанатов.

Сколько уже длятся переговоры?

Глейзеры объявили о готовности продать «МЮ» в ноябре 2022-го: среди покупателей назывались английский миллиардер Джим Рэтклифф, шейх Джассим, компании из Саудовской Аравии, корпорация Apple и другие кандидаты. Но капризные американцы быстро отбили интерес у большинства соискателей: цена на клуб высокая, имеются большой долг и необходимость вкладываться в реконструкцию стадиона и базы.

Терпеливый Джассим сделал Глейзерам уже пять предложений. По данным The Guardian, катарец очень разочарован затянувшимися переговорами и больше не собирается торговаться. Как бы банкир ни старался сбить цену, неуступчивые американцы дождались требуемого предложения в шесть миллиардов долларов. Ту же сумму предложил и британец.

При этом согласия Глейзеров до сих не последовало. Джассим пошел ва-банк: предложил необходимые деньги и обозначил крайний срок ответа — 9 июня. Катарец понимал, что со сделкой нельзя тянуть. Летнее трансферное окно уже давно обжигает мощными переходами, а в условиях незавершенной сделки манкунианцы не имеют осязаемого бюджета на новых игроков.

Переговоры длятся уже восемь месяцев, а до старта нового сезона АПЛ осталось всего семь недель. По информации Reuters, Глейзеры вовсе не собираются торопиться с завершением сделки и продолжают торговаться с Джассимом и Рэтклиффом, выбивая еще более прибыльные оферы. Предложение шейха американцам нравится больше, поэтому они давят на британского бизнесмена.

Times в середине июня сообщал, что для завершения процесса потребуется еще около трех месяцев. С таким раскладом клуб начнет сезон-2023/24 со старыми владельцами, а новые не успеют потратить деньги на трансферы.

«МЮ» проваливает трансферную кампанию из-за Глейзеров

Топ-клубы АПЛ привычно с огромным энтузиазмом нырнули в трансферные саги и уже задокументировали несколько горячих сделок. «Ман Сити» забрал у «Челси» Матео Ковачича, сами лондонцы подписали Кристофера Нкунку и спихнули в «Арсенал» Кая Хаверца. «Ливерпуль» усилился Алексисом Макаллистером. Даже «Тоттенхэм» потратил почти 100 миллионов евро — «шпоры» оформили полноценные трансферы Педро Порро и Деяна Кулушевски, а еще вытащили из «Эмполи» вратаря Гульельмо Викарио.

«Красные дьяволы» ожидали трансферное окно с большим энтузиазмом на фоне прогресса по ходу сезона-2022/23 и возвращения в Лигу чемпионов. Но пока единственное движение финансов на банковском счете манкунианцев случилось по поводу продажи 20-летнего Зидана Икбала в «Утрехт» за миллион евро.

Коуч «МЮ» заявлял об амбициозных планах, но пока не получил ничего. Зато «красные дьяволы», похоже, упустили двух потенциальных новичков —Ким Мин Чжэ, вероятно, окажется в «Баварии», Юрриен Тимбер — в шаге от перехода в «Арсенал». Пока на «Олд Траффорд» ждут нового босса, разбегаются и другие трансферные цели: Деклан Райс выбирает между «Арсеналом» и «Ман Сити», Мойзес Кайседо уже согласовал контракт с «Челси».

По информации Mirror, тен Хаг в ярости от происходящего. Глейзеры не собираются кого-либо покупать до продажи клуба, чтобы избежать лишних трат и рисков подписать футболистов, неинтересных новому владельцу. При этом голландец еще весной заявлял, что для борьбы за титул «Манчестеру» необходимы топовые новички.

Нам нужно больше. Сейчас мы далеко от борьбы за чемпионство, поэтому у нас много работы. Мы добились прогресса, но нам нужны лучшие игроки, если мы хотим бороться за самые высокие места. У меня не так много терпения, это одна из моих ошибок. Эрик тен Хаг Главный тренер «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» упускают главные мишени межсезонья, хотя, к примеру, Джассим определил очень амбициозные цели. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что целью шейха является Килиан Мбаппе. Но из-за медлительности Глейзеров «МЮ» может остаться и без куда менее именитых новичков — подписать бы хоть кого-то.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны ситуацией в клубе | Источник: Reuters

Как реагируют болельщики?

Фанаты «МЮ» в попытке спровоцировать американцев побыстрее продать клуб вышли на привычные акции протеста с традиционными плакатами «Glazersout». Болельщики в день презентации новой формы команды собрались у фан-шопа и заблокировали его работу. По словам представителей объединения 1958, они собрались в 9:45, а в 10:00 магазин закрылся.

«Процесс продажи продолжается уже шесть месяцев. Скоро откроется трансферное окно, и Глейзерам нужно быстро принять решение о продаже. Лето неопределенности было бы катастрофой для Эрика тен Хага, и этого нельзя допустить», — заявляли еще весной фанаты из объединения MUST.

Вот только недовольства болельщиков вряд ли подействуют на Глейзеров. Американцы уже давно привыкли к оскорблениям и призывам покинуть клуб. «Олд Траффорд» вообще превратился в крепость ненависти к владельцам. Американцы раздражают фанатов с первого дня в клубе — наиболее радикальные после прихода новых хозяев в 2005-м даже создали альтернативу «красным дьяволам» «Юнайтед оф Манчестер».