Возвращение Исламхана и трансфер Зуева. Тренер «Ордабасы» — о составе команды и возможных новичках

Источник: ФК "Астана"

Матч, прошедший на стадионе «Астана Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного гола стал сербский легионер «Астаны» Игор Иванович, забивший свой первый гол в футболке сине-желтых.

— Боевой матч. Думаю, как минимум нескучный, с обилием голевых моментов. Но, к сожалению, нами проигран матч, но не проиграна дуэль. Надеюсь, что это противостояние еще не закончено. У нас есть домашний матч, но это будет через определенное время. Еще есть у нас матч чемпионата (перед этим). Думаю, что мы неплохо вошли в матч, в меру сдержанно, но достаточно агрессивно.

Показалось, что где-то чуть-чуть не верили себя в завершающей стадии. Моменты не переросли в забитые мячи, и в эти моменты игроки не до конца верили в себя. Но мне нравится, что наши футболисты старались играть смело с очень сильной командой и против мастеровитых игроков.

В первом тайме матч разбился на микродуэли: было не командное противостояние, а микродуэли по позициям. Мы были успешны при подборах и в единоборствах. Но всегда такие матчи определяют эпизоды. К сожалению, сегодня счастье было не на нашей стороне. Мы пропустили необязательный гол после необязательного фола. Не принижаю заслуги «Астаны», но ничья была бы наиболее справедливым результатом. Однако мы принимаем это поражение, и сделаем все, чтобы исправить ситуацию в дуэли.

— С начала года «Ордабасы» уже трижды проиграл «Астане» в трех разных турнирах. Чего не хватает вашим подопечным для успеха в игре с прямым конкурентом?

— Если банально ответить, то забитого мяча. Я не могу сказать, что в трех матчах мы вчистую проиграли соперникам, но по счету они нас превзошли. Всего понемногу, но нам не хватает. Возможно, командного опыта. Несмотря на обилие игроков сборных, но опыта ведения борьбы за высокие места, наверное, нам немножко не хватает. Но в процессе чемпионата этот опыт мы набираем. Победы нам даются тяжело, у нас нет запаса прочности. Думаю, что в опыте игры в таких стрессовых ситуациях мы проседаем. И буду рад, если нам удастся нивелировать эти недостатки.

— Асхат Тагыберген уже второй матч не играет. Когда он будет в строю?

— После предыдущего матча мы провели обследование, и все, вроде бы, было ничего. Но внутреннее ощущение заставило оставить его в резерве. Парень жаловался на дискомфорт, и второе обследование это выявило. Сейчас проводятся все процедуры, Тагыбергеном занимаются. Верю, что в ближайшее время он вернется в строй.

— Сегодняшний матч показал определенные слабости «Ордабасы» перед стартом еврокубков. Есть ли новости по усилению? В СМИ появилась информация, что ваш клуб может подписать форварда «Астаны» Дембо Дарбо. Можете ли вы прокомментировать эти слухи?

— Всегда есть позиции, которые хочется освежить. Но дело в том, что есть возможности клуба, и есть стратегия клуба. Сейчас ведется работа по потенциальным кандидатам в нашу команду. У нас достаточно уязвимых мест. Но я бы не сказал, что мы такие слабые, что нам нужно призадуматься об этом. Я доволен нашими футболистами и их отношением. Но мы понимаем, что мы будем представлять страну на евроарене, и без резерва нам не обойтись. Я не могу вам сейчас сказать, интересуемся ли мы Дарбо или кем-то другим. В клубе есть селекционный отдел, и он занимается этими вопросами. На сегодня я не могу проанонсировать переход какого-либо футболиста.

— Когда вернется в строй Бауыржан Исламхан?

— Мы приняли решение обойтись без операции. Он прошел сложный этап реабилитации и уже находится в общей группе. Мы будем аккуратно его вводить. Он готов работать без ограничений.

— Насколько Александр Зуев усилил бы «Ордабасы»?

— Я тренер. Я занимаюсь планированием, проведением тренировок. Если я буду заниматься комплектованием, то я сойду с ума. Я не знаю, насколько сейчас готов шорт-лист кандидатов. Я бы никогда не отказался от хорошего футболиста, в том числе от Зуева, но есть возможности и стратегия клуба.