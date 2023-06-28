«Страна никого не теряет». Бабаян — о трансфере Вороговского и сопернике «Астаны» в Лиге чемпионов

Источник: ФК "Астана"

Матч, прошедший на стадионе «Астана Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного гола стал сербский легионер «Астаны» Игор Иванович, забивший свой первый гол в футболке сине-желтых.

— Интересный матч в первую очередь для болельщиков. Понимали, что это полуфинал Кубка, и нас ждут две игры с серьезным соперником. Думаю, что очень аккуратно обе команды начали, но ближе к 25-й минуте начался открытый футбол. Если говорить о качестве игры, то она была хорошей. Не могу сказать, что кто-то был лучше. Была позиционная борьба с моментами, и свой мы реализовали. Самое главное, что игроки обошлись без травм, и для нас это сейчас крайне важно.

— В последнее время есть слухи об уходе Ивановича и Дембо Дарбо. Можете их прокомментировать?

— Это все слухи, я их не комментирую.

— Сегодня в старте вышел Станислав Басманов. Как оцените его выступление?

— Парень старался, хорошо работал. Да, не все получалось, но именно такие матчи помогут ему расти и развиваться. Конечно, ошибки были, но это нормально.

— Ответный матч был перенесен на более раннюю дату, но все равно между ним и первой игрой в квалификации Лиги чемпионов меньше недели. С учетом сегодняшней победы, собираетесь ли вы выставлять оптимальный состав в гостях, или же побережете основных игроков для еврокубков?

— Если обратите внимание, то и сегодня не все основные игроки вышли на поле. Вообще непонятно, почему перед Лигой чемпионов в календаре полуфинал Кубка Казахстана. Очень сложно. Дай бог, чтобы мы сохранили всех наших футболистов.

— «Астана» уже подписала Яна Вороговского и, насколько все понимают, ведет переговоры с несколькими другими исполнителями. А решился ли уже вопрос с теми, кто покинет команды в это трансферное окно?

— Пока нет, пока все на уровне слухов. Ян — хороший футболист, которого мы все ждем. Руководство работает над этим вопросом, дай бог все получится.

— Не все восприняли новости о переходе Яна положительно, посчитав, что страна лишилась хорошего футболиста, который мог бы представлять Казахстан в высшей лиге сильного европейского чемпионата. Каково ваше мнение на это счет, если вы можете судить об этом нейтрально?

— Я не могу нейтрально высказываться, я тренер «Астаны». Я рад, что к нам переходит этот игрок.

— Но можно ли сказать, что страна теряет игрока из топового чемпионата Европы?

— Страна никого не теряет.

— Арман Кенесов перейдет в «Астану»?

— Слышу об этом не первый раз, но это слухи. Разговоров не было.

— Удалось ли Александру Заруцкому сегодня доказать, что он готов играть в старте?

— Он сыграл хороший матч, как и вся команда. Многие не играли на своих позициях, это был больше состав с листа. Все сыграли хорошо. Я доволен всеми футболистами. Но подвела реализация.

— Вы уже смотрели матчи соперников по Лиге чемпионов — тбилисского «Динамо»?

— Нет, мы сейчас собираем информацию. С завтрашнего дня мы готовимся к матчу с «Каспием» в чемпионате. Мы двигаемся от матча к матчу. Знаем, что в составе «Динамо» играют в том числе футболисты молодежной сборной Грузии, которые вчера вышли из группы на Евро-2023 с первого места. Но пока я не могу дать вам полную картину.