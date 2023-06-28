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22:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» объявил о подписании Хаверца

«Арсенал» объявил о подписании полузащитника «Челси» Кая Хаверца.

Челси
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Без источника

«Канониры» заявили, что заключили с 24-летним игроком долгосрочный контракт.

По данным СМИ, соглашение рассчитано до 2028 года, сумма трансфера — 75 миллионов евро.

Хаверц перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 47 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

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