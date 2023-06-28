«Арсенал» объявил о подписании Хаверца

По данным СМИ, соглашение рассчитано до 2028 года, сумма трансфера — 75 миллионов евро.

Хаверц перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 47 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.