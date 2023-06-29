«Тоттенхэм» объявил о подписании Джеймса Мэддисона

Ранее сообщалось, что сделка по переходу 26-летнего футболиста обойдётся «шпорам» в € 47 млн.
В минувшем сезоне Джеймс Мэддисон провёл за «Лестер» 32 матча во всех турнирах. На его счету десять голов и девять результативных передач. «Лестер Сити» занял 18-е место и выбыл из английской Премьер-лиги.
Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн. За «Лестер» англичанин выступал с 2018 года и выигрывал с «лисами» Кубок и Суперкубок Англии.
«Тоттенхэм» в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги занял в турнирной таблице восьмое место, набрав 60 очков.