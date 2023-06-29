Бывший тренер сборной Аргентины и «Барселоны» Мартино возглавил «Интер Майами»

О сроках контракта с тренером не сообщается.

«Мартино — уважаемая фигура в нашем спорте, чей послужной список говорит сам за себя. Мы уверены, что его опыт и достижения в качестве главного тренера вдохновят нашу команду и порадуют болельщиков», — сказал Дэвид Бекхэм, входящий в группу владельцев «Интер Майами».

Мартино 60 лет, с 2019 по 2022 год он возглавлял сборную Мексики. Ранее он был главным тренером парагвайских «Серро Портеньо» и «Либертада», аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз», испанской «Барселоны», американской «Атланты» и сборных Парагвая и Аргентины. Вместе с «Барселоной» Мартино стал обладателем Суперкубка Испании в 2013 году. Возглавляя мексиканскую сборную, Мартино стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ, с аргентинской национальной командой тренер дважды выигрывал серебряные медали Кубка Америки.

7 июня «Интер Майами» объявил о переходе семикратного обладателя «Золотого мяча», чемпиона мира 2022 года аргентинца Лионеля Месси. 24 июня клуб сообщил о переходе чемпиона мира 2010 года, трехкратного победителя Лиги чемпионов в составе «Барселоны» испанца Серхио Бускетса.