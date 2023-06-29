Будущее Мбаппе решится завтра! Новые подробности переговоров игрока с «ПСЖ» и «Реалом»

Ситуация с возможным трансфером Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» развивается стремительно. В последние часы появилось несколько инсайдов, связанных с будущим нападающего парижского клуба и сборной Франции. 24-летняя звезда всё ближе к Мадриду.

Сегодня днём журналист Франсуа Галлардо написал в «Твиттере», что в течение первой недели июля «Реал» закроет сделку по переходу Мбаппе. Как утверждает источник, Файза Ламари — мать и одна из агентов Килиана, а также сотрудники её компании прибудут в Мадрид. В столице Испании руководство клуба и представители футболиста согласуют последние условия трансфера.

Тем временем Marca сообщила о том, что в пятницу, 30 июня, мать Мбаппе проведёт переговоры и с президентом «ПСЖ» Насером Аль-Хелаифи. На этой встрече стороны обсудят варианты развития ситуации и выхода из тупикового положения. По информации авторитетного испанского издания, боссы парижского клуба поставили ультиматум: либо Килиан прямо сейчас продлевает контракт, либо уходит в летнее трансферное окно. Если решится вопрос о продаже и будет установлен конкретный ценник на нападающего, то лишь тогда «Реал» начнёт обсуждать с чемпионами Франции условия сделки. На сегодняшний день руководители «сливочных» не общаются напрямую со своими коллегами из «ПСЖ», а поставили задачу матери Мбаппе договориться с Аль-Хелаифи о фиксированной стоимости трансфера.

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Инсайдер Алейш Женеро поделился некоторыми деталями переговоров между агентами Мбаппе и боссами «ПСЖ». Обе стороны согласились с тем, что Килиан не уйдёт бесплатно в 2024 году. А дата завтрашней встречи выбрана неслучайно: 30 июня — последний день, когда нападающий может активировать опцию продления контракта до лета 2025-го.

Ранее появилась новость от The Athletic, согласно которой «Реал» готов дать Мбаппе подписной бонус в размере € 130 млн, если француз перейдёт в мадридский клуб свободным агентом через год. Но, видимо, этого не случится. С учётом огромного бонуса от «сливочных», Килиан мог бы заработать € 200 млн, если бы остался в Париже до лета 2024-го, поскольку в следующем сезоне он должен получить от «ПСЖ» так называемый «бонус за лояльность» в размере € 70 млн.

По данным Marca, у «ПСЖ» есть альтернативный вариант, который должен устроить и сам французский клуб, и Мбаппе. Парижане предложат игроку продлить контракт на два-три года и пообещают продать его в «Реал» летом 2024-го. Причём пообещают устно, так как во Франции запрещено включать в договор пункт о выкупе футболиста. Таким образом, «ПСЖ» через год получит за Килиана деньги, а не потеряет его бесплатно. Другое дело, поверит ли устным обещаниям мать Мбаппе.