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21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Лукаку отклонил предложение от «Аль-Хиляля» на € 58 млн в год

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не желает менять европейские первенства на саудовское, сообщает Sky Sports.

Челси
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Источник: AP 2022

По информации источника, бельгийский форвард отклонил очередное предложение от саудовцев — на этот раз от «Аль-Хиляля», который предлагал Лукаку зарплату в размере € 58 млн в год. 30-летний футболист хочет продолжать выступать за европейскую команду.

Сообщается, что «Челси» готов продать своего игрока, однако лондонцы не будут рассматривать предложения об аренде форварда.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.

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