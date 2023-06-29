Лукаку отклонил предложение от «Аль-Хиляля» на € 58 млн в год

По информации источника, бельгийский форвард отклонил очередное предложение от саудовцев — на этот раз от «Аль-Хиляля», который предлагал Лукаку зарплату в размере € 58 млн в год. 30-летний футболист хочет продолжать выступать за европейскую команду.

Сообщается, что «Челси» готов продать своего игрока, однако лондонцы не будут рассматривать предложения об аренде форварда.