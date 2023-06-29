Лукаку отклонил предложение от «Аль-Хиляля» на € 58 млн в год
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не желает менять европейские первенства на саудовское, сообщает Sky Sports.
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не желает менять европейские первенства на саудовское, сообщает Sky Sports.
По информации источника, бельгийский форвард отклонил очередное предложение от саудовцев — на этот раз от «Аль-Хиляля», который предлагал Лукаку зарплату в размере € 58 млн в год. 30-летний футболист хочет продолжать выступать за европейскую команду.
Сообщается, что «Челси» готов продать своего игрока, однако лондонцы не будут рассматривать предложения об аренде форварда.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.