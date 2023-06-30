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00:41 (мск), источник: Sport24

Брозович дал согласие на переход в «Аль-Наср» — он заработает 100 млн евро

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович принял предложение «Аль-Насра», утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Источник: AP 2022

Устная договоренность между хорватским игроком и саудовским клубом достигнута. «Аль-Наср» согласился со всеми условиями, которые выдвинул Брозович.

Контракт будет рассчитан до июня 2026 года, 30-летний хавбек, который станет одноклубником Криштиану Роналду, заработает 100 млн евро. «Аль-Наср» заплатит «Интеру» за Брозовича 23 млн евро.

Ожидается, что в пятницу Брозович пройдет медицинское обследование.

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