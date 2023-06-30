Брозович дал согласие на переход в «Аль-Наср» — он заработает 100 млн евро
Полузащитник «Интера» Марцело Брозович принял предложение «Аль-Насра», утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Полузащитник «Интера» Марцело Брозович принял предложение «Аль-Насра», утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Устная договоренность между хорватским игроком и саудовским клубом достигнута. «Аль-Наср» согласился со всеми условиями, которые выдвинул Брозович.
Контракт будет рассчитан до июня 2026 года, 30-летний хавбек, который станет одноклубником Криштиану Роналду, заработает 100 млн евро. «Аль-Наср» заплатит «Интеру» за Брозовича 23 млн евро.
Ожидается, что в пятницу Брозович пройдет медицинское обследование.