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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «МЮ» готовятся убирать Де Хеа. Давид плохо играет ногами, часто ошибается и получает больше всех вратарей в мире

Кто его заменит?

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Источник: AFP 2022

Пока «Челси» второй раз за год пересобирает состав, а «Арсенал» усиливается звездами АПЛ (уже подписали Хаверца и близки к покупке Райса), «Манчестер Юнайтед» глухо молчит на трансферном рынке. Более того — не может даже продлить многолетних лидеров. Один из них — Давид Де Хеа, ветеран команды, отдавший ей 12 лет карьеры. Испанец — один из самых медийных футболистов лиги, но сейчас его будущее в топ-футболе под большим вопросом.

Почему Де Хеа не подходит тен Хагу — дело не только в результативных ошибках

Прошедший сезон стал очень важным для «МЮ». Команда наконец выиграла трофей (Кубок лиги), вернулась в Лигу чемпионов, была близка к победе в Кубке Англии и, похоже, нашла тренера для многолетнего сотрудничества. Эрик тен Хаг не сумел в первом сезоне в полной мере перенести стиль «Аякса» на английские газоны, но это тяжело было осуществить минимум по двум причинам. Во-первых, необходимо время и притирка к составу. Во-вторых, не все игроки подходят под философию голландца.

Одним из таких игроков стал Давид Де Хеа, статус которого непонятен с прошлого лета. Вроде он и основной голкипер команды, а вроде клуб и в первую очередь тен Хаг на него не рассчитывают. С испанцем связан еще один парадокс: фанаты и эксперты в один голос заявляют о жутком регрессе вратаря (и это похоже на правду — в прошлом сезоне Давид соорудил кучу нелепых привозов), но по итогам АПЛ выиграл «Золотую перчатку», выдав лучший результат по сухим матчам (у него их 17).

Источник: AFP 2022

К Давиду есть несколько претензий. Во-первых, слабая игра ногами (вероятно, ключевой момент для тен Хага). Средняя точность передач испанца равна 71%, когда у того же Алиссона — 85%. Причем у мерсисайдского бразильца на 200+ больше попыток передач, чем у Де Хеа. Для нового же стиля «МЮ» необходим вратарь, который умеет коротко разыгрывать и не теряется под прессингом соперника. С этим у Давида всегда были проблемы, и вряд ли в свои 32 он уже исправит данный компонент.

Во-вторых, непосредственно вратарские обязанности. Де Хеа раньше был лучшим в плане игры на ленточке — этим он компенсировал плохую игру ногами. Но у Давида и здесь проблемы. В этом сезоне он, кажется, допустил больше фейлов, чем за всю карьеру в «МЮ». Кипер пустил легчайшие дальние удары в игре с «Вест Хэмом», в финале Кубка с «Сити», а еще нелепо скопировал Нойера с «Севильей»: неуклюже обработал мяч за пределами штрафной, отдав по факту пас сопернику — тот без проблем наказал «МЮ».

Источник: Reuters

Тен Хаг открыто поддерживал футболиста после всех ошибок и даже выражал надежду, что клуб переподпишет с ним контракт. Но попутно голландец намекал на активный поиск конкурента Де Хеа.

«Де Хеа останется, но я не могу сказать, что он всегда будет главным кандидатом на роль основного голкипера команды. Я говорю это потому, что в таком клубе, как “Манчестер Юнайтед”, конкуренция должна быть всегда, на всех позициях.

Игра ногами — это не просто моя прихоть, это скорее то, чего требует современный топ-футбол. Если вы наблюдаете за самыми крупными командами, вы видите, что они умеют играть от обороны и использовать своего вратаря как дополнительного футболиста в защите. В противном случае соперникам очень просто оказать на вашу команду давление. Де Хеа должен был стать лучше в этом, и в ряде игр он продемонстрировал прогресс», — заявил Тен Хаг в конце сезона.

Источник: Reuters

«МЮ» некрасиво поступил с Де Хеа: в ярости даже хейтеры игрока

На этом фоне селекция «МЮ» уже подыскивает замену Давиду. Среди главных кандидатов — Андре Онана из «Интера» и Диогу Кошта из «Порту». С первым тен Хаг знаком по работе в «Аяксе», а второй является одним из самых перспективных вратарей мира. Оба хорошо играют ногами и разыгрывают коротко, в отличие от Де Хеа, который в основном выбивает мяч на чужую половину.

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И хотя клуб и тренер не рассчитывают на Давида в качестве первого номера, они все-таки не собираются с ним расставаться. Но здесь происходит очень странная ситуация. По информации The Athletic, «МЮ» предложил вратарю контракт с понижением зарплаты (логично, учитывая грядущий статус запасного и 32-летний возраст). Точная сумма не разглашается, но по заканчивающемуся соглашению Де Хеа зарабатывал 375 тысяч фунтов в неделю (самая высокая зарплата среди всех вратарей мира). Возможно, цифра крутилась в районе 300 тысяч.

В любом случае Давида устраивало предложение, и он уже поставил подпись, но в «Юнайтед» в последний момент все переиграли и предложили игроку новый контракт — с еще большим понижением в зарплате.

Реакция Де Хеа неизвестна. Разве что опубликовал в соцсетях эмодзи с зевающим человечком. Что означает этот пост — непонятно. Большинство болельщиков, многие из которых желали ухода Давида, критикуют руководство. Испанец хоть и сдал, но провел в клубе больше десяти лет и заслуживает уважения.

Если с «МЮ» не сложится, то Де Хеа всегда может перебраться в Саудовскую Аравию, которая интересуется всеми подряд. TalkSPORT сообщал, что в начале июня испанцу прилетело выгодное предложение. Пока приоритет Давида — остаться в Манчестере. Но нельзя исключать, что этим летом в Саудовскую Аравию вслед за Эдуаром Менди уедет еще один сдавший вратарь из АПЛ.

Автор: Артем Никулин

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