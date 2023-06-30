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19:37 (мск), источник: Sport24

Российский нападающий Никита Иосифов покинул испанский «Вильярреал»

Российский нападающий Никита Иосифов покинул испанский «Вильярреал», сообщает официальный сайт клуба.

ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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22-летний Иосифов досрочно разорвал контракт с «Вильярреалом». В прошлом сезоне он провел 13 матчей за вторую команду желтых и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 800 тысяч евро.

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