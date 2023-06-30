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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
20:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» объявила о расторжении контракта с Самуэлем Юмтити

«Барселона» и французский защитник Самуэль Умтити достигли договорённости о расторжении контракта, связывающего его с клубом, до конца сезона-2025/2026. Прошлый сезон француз провёл в аренде в «Лечче» из Серии А, где сыграл 25 матчей.

Барселона
Лечче
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Источник: AP 2022

«ФК “Барселона” выражает благодарность Юмтити и желает ему удачи и успехов в будущем.

Он пришёл в Барселону в 2016 году из «Лиона», где до этого провел всю свою карьеру. В свои лучшие годы он и Жерар Пике сформировали невероятную пару в центре обороны сине-гранатовых.

После того как он стал чемпионом мира с Францией в 2018 году, травмы начали мешать его замечательному прогрессу. Он больше не был таким постоянным игроком на поле и в конце концов уехал в Италию, чтобы получить больше игрового времени.

Имея два чемпионских титула и три кубка, Самуэль Юмтити теперь полностью разрывает отношения с «Барсой», но унесёт с собой такие же теплые воспоминания, как и те, которые остались у клуба", — попрощалась с Юмтити пресс-служба каталонского клуба.

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