«Барселона» объявила о расторжении контракта с Самуэлем Юмтити

«ФК “Барселона” выражает благодарность Юмтити и желает ему удачи и успехов в будущем.

Он пришёл в Барселону в 2016 году из «Лиона», где до этого провел всю свою карьеру. В свои лучшие годы он и Жерар Пике сформировали невероятную пару в центре обороны сине-гранатовых.

После того как он стал чемпионом мира с Францией в 2018 году, травмы начали мешать его замечательному прогрессу. Он больше не был таким постоянным игроком на поле и в конце концов уехал в Италию, чтобы получить больше игрового времени.