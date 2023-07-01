Аспиликуэта подпишет с мадридским «Атлетико» контракт до 2025 года

Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.