Джанлуиджи Буффон раздумывает о завершении игровой карьеры

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Буффон определит свою дальнейшую судьбу в ближайшее время. Сейчас он выбирает между завершением профессиональной карьеры, дальнейшей игрой за «Парму» и переездом в Саудовскую Аравию.

В минувшем сезоне Джанлуиджи Буффон сыграл 19 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.