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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» попрощается с двумя игроками этим летом

Руководство «Манчестер Сити» готово продать двух игроков в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

Манчестер Сити
Барселона
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Источник: AP 2022

Среди игроков на продажу — полузащитник Бернарду Силва и защитник Эмерик Лапорт.

Из клубов, которые претендуют на хавбека, — представители Саудовской Аравии и «Барселона».

Сейчас у португальца действует контракт с «горожанами» до 2025 года.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Бернарду Силва провёл 34 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Он перешёл в манчестерский клуб из «Монако» летом перед сезоном-2018/2019.

Эмерик Лапорт принял участие в 12 матчах АПЛ минувшего сезона, не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста.

«Манчестер Сити» добился требла в этом сезоне: клуб занял первое место в АПЛ, завоевал Кубок Англии и выиграл Лигу чемпионов.

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