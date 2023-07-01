«Сельта» посвятила Карпину пост в социальной сети

Сейчас Карпин тренирует «Ростов», он выступал в составе испанского клуба с 1997 по 2002 год.

«Российский футболист Валерий Карпин сформировал дуэт мечты с другим россиянином — Александром Мостовым.



Он выделялся сильным и своеобразным характером, который не раз доставлял ему проблемы. Карпин наделил “Сельту” соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки более чем через четверть века. Он забивал важные голы в исторических матчах “Сельты”», — гласит текст поста.