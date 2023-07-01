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12:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» объявил о переходе Маркуса Тюрама

Французский нападающий Маркус Тюрам подписал контракт с «Интером» на правах свободного агента.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: ФК «ИНТЕР»

Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды на официальном сайте. Детали сделки не разглашаются.

25-летний Тюрам последние четыре сезона отыграл в составе мёнхенгладбахской «Боруссии», где в 134 матчах забил 44 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт с командой подошёл к концу и не был продлён, «Интеру» француз достался бесплатно.

В ноябре 2020 года Тюрам дебютировал за сборную Франции, в составе которой принял участие на чемпионате мира в Катаре и дошёл до финала турнира. Отметим, что Маркус Тюрам является сыном прославленного французского защитника Лилиана Тюрама.

«Интер» в прошлом сезоне дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Сити» (0:1).

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