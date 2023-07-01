Каннаваро станет тренером «Фатих Карагюмрюк»
Бывший футболист Фабио Каннаваро возглавит турецкий футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк», сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.
Бывший футболист Фабио Каннаваро возглавит турецкий футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк», сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.
Специалист прибудет в расположение клуба в течение ближайших дней.
Предыдущим главным тренером клуба был соотечественник Каннаваро Андреа Пирло.
За «Фатих Карагюмрюк» играет российский хавбек Магомед Оздоев.
Последним клубом Каннаваро был «Беневенто». Под руководством экс-защитника сборной Италии команда одержала три победы, семь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.
Ранее сообщалось об интересе турецкой команды к Александру Кокорину, Андрею Лунёву и Данилу Круговому.
В роли тренера Фабио Каннаваро стал чемпионом Китая 2019 года и обладателем Суперкубка Китайской футбольной ассоциации.